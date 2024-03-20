心疼剴剴！網友催生「虐童致死唯一死刑」連署達門檻 法務部回應了

image source：Pexels

文／林子洵

一歲半男童「剴剴」疑遭兒福聯盟委託的劉姓保母虐死，案件引起社會高度關注，有網友在「公共政策網路參與平台」發起提案，呼籲修法「虐童致殘者，加重刑責；虐童致死者，唯一死刑」，目前已有超過2萬人附議，通過連署門檻，《網路溫度計DailyView》分析過去近一個月的網路聲量，來看「虐童死刑」究竟有多少討論量。

虐童案令人髮指 民眾怒喊「虐童致死唯一死刑」



稚子何辜！剴剴生前遭到一對劉姓保母姐妹虐待，不到三個月的時間，就因爲營養不良活活餓死，不僅雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，手指甲也被拔光，加害者手段兇殘，事件曝光後引爆網友怒火。有民眾在「公共政策網路參與平台」發起連署，為了保障兒童身心安全，要求增加虐童者刑責，提議「刑法271條，增設虐童致死者，唯一死刑」、「刑法286條，對於未滿十六歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處五年以上有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處十年以上有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金」。

不到三天時間 超過兩萬人附議、達連署門檻

該案上架不到三天，就有超過兩萬人附議，達到連署門檻，機關必須在5月14日前回應此案，網友建議，「只要相關單位照顧幼童，不管公私立都要設立監視器，每個月固定回報機器設備在正常運轉狀態」、「社工必須定時帶孩童前往醫院健檢，並要求嚴格執行，避免假報告，至少檢查能知道孩子是否有外傷是否營養不良」、「必須將加害者施於被害孩童之任何虐刑加諸於加害者身上」。

法務部長蔡清祥：進入立法程序再理性討論

針對此事，法務部長蔡清祥昨（18）日赴立法院司法及法制委員會，針對「如何落實偵查不公開原則及相關流程缺失的檢討」進行專題報告，他受訪表示，目前刑法規定虐童若有殺人故意，就可以依照殺人罪論罪，最高可處以死刑；至於特定的虐童案，有無殺人故意，要看每一個案件情節來認定，民間意見可以等進入立法程序，來理性討論、理性溝通。

「虐童死刑」近一個月聲量突破萬筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「虐童死刑」近一個月的聲量趨勢變化，討論聲量為14,958筆。2024年3月12日，剴剴案爆發，保母恐怖凌虐的手法引起社會震怒與關注，「虐童唯一死刑」相關議題再次被提及與討論，單日聲量為3,570筆。

2024年3月18日，民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，呼籲修法「虐童致殘者，加重刑責；虐童致死者，唯一死刑」，目前已有超過2萬人附議，通過連署門檻，單日聲量為3,459筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月18日至2024年03月18日。