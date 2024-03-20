縣市社工荒 學者：薪資差、案量過重

社工人力配置長期不足，學者認為，參考其他國家的社工負荷，台灣目前的服務量都是過重的。 聯合報資料照片 記者曾學仁／攝影

男童「剴剴」遭保母虐死案，負責訪視的年輕社工遭檢警上銬示眾引發譁然。據衛福部統計，全台廿二縣市社工人力進用率僅百分之八十九，地方政府聘用社工人力流動率也連三年攀升。學者認為，參考其他國家的社工負荷，台灣目前的服務量都是過重的。

衛福部統計，截至去年底，全國廿二縣市社工需求人數為四一九○人，進用人數為三七三三人，進用率為百分之八十九點○九。其中，以新北市需求人數最高，達到五六二人，進用人數為三九九人，進用率為百分之七十一。

行政院政務委員林萬億日前被問到我國社工現階段人力缺口時表示，社安網要求社工人力一定要聘足當年度員額核定的八成五，大部分縣市都有做到，但確實有可能會因為流動導致空缺。

據衛福部資料，地方政府聘用人力流動率，二○二一年至二○二三年進入率增加、退出率降低，但流動率從百分之十四點五攀升到百分之廿五點八。

對於新北市社工人力缺額高於其他縣市，國民黨立委洪孟楷表示，新北市幅員遼闊、城鄉差距大，社工人力不易招募；衛福部應提升社工待遇，讓社工不再單打獨鬥。

國民黨立委黃健豪也表示，目前六都社工缺額約百分之十二，人數大概是一點七萬多人，平均薪資約三點七萬元，政府應該為社工加薪五千元，一年約支出約十億元，卻可大幅提升社工環境，吸引更多民眾加入。

社工人力配置長期不足，近來許多社工受訪時都表達，案量在數十案以上。金門大學社工系助理教授梁美榮說，依服務難度與深度，一位社會工作者負責十二至十五案，台灣目前的案量已是過重的。

對於社工流動率年年攀升，梁美榮認為，除了社工整體薪資不佳必須重新檢視之外，最甚者仍是心理負擔，「可能今天早上訪視後一切皆好，當事人接個電話，就跳樓自殺了」，此時的社會輿論會指向社工沒有敏感度，社工要承擔指責，「心中的坎，或許一輩子也過不了」。