薛瑞元首度公開致歉：社安網有缺陷

民進黨立委發動程序發言，要求曾為兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏利益迴避，不可擔任此次委員會召委，場面一度混亂。記者蘇健忠／攝影 一歲男童「剴剴」疑遭兒福聯盟認證的保母虐死，震驚全國。衛福部長薛瑞元昨天在立法院表示，男童被虐死案不是社會安全網漏接，是已經接入社會安全網，但「社會安全網本身存在設計規畫或落實執行上缺陷」而發生憾事。薛瑞元並首度公開向家屬與社會大眾致歉，並承諾願意私下向受害家屬致歉、安慰，提供後續必要協助。

不滿意衛福部報告 立院打回票

立法院社福衛環委員會昨請衛福部長薛瑞元專題報告，薛對男童遭保母虐死案首度公開致歉。記者蘇健忠／攝影 立法院衛環會昨舉行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」，因上周衛福部提出書面報告僅兩頁遭立委齊轟草率，昨「有關一一二年底出養童遭虐死案辦理情形及策進作為」增為五頁，其中出現「我（薛瑞元）代表衛生福利部為這樣的缺陷導致一條生命的逝去向家屬和社會大眾致歉」等字句。

不過，在野立委仍不滿意報告內容，民眾黨立委陳昭姿等人提案將報告退回衛福部，經表決獲得同意。陳昭姿說，內容寫再多都沒用，衛福部應提出完整檢討報告，要有人認錯道歉，不能只是紙上作業。

昨天立法院衛環委員會九點開議，多名民進黨籍立委高舉「只逃避、不迴避」手牌，提案要求曾為兒福聯盟董事的國民黨召委王育敏迴避、另行推派主席，場面一度混亂，最後表決未通過，朝野立委為程序爭辯近一小時，薛瑞元才上台報告。

薛瑞元除了道歉，也提出包括收養評估機制等九大項檢討事項，也直言全案最大關鍵點為新北社福中心將重點放在如何完成收養程序而非優先處理孩子，兒盟接手後把小孩從原保母手中移給北市保母。

民進黨立委劉建國質疑，全案不是社會安全網破洞而是人為因素導致，無法及時啟動與連結而造成孩子在安全範圍裡遭受最痛苦折磨與虐待，公部門直到最後才知道，還不是主動發現，需好好檢討，社政、衛政到警政哪個環節出問題。

過去3年 兒虐致死案累計66件

「直到生命消失，我們政府才願意改善嗎？」民進黨立委林月琴指出，早在一○八年時，同樣由兒福聯盟轉介由保母照顧的待出養童「珮珮」，被撫養二個多月罹患感冒及不明頭部挫傷，最後不幸離世，保母應負起照顧疏失之責，但兒盟卻表示保母合格，最後判定為猝死。

衛福部統計，過去三年兒虐致死案累計六十六件，一一二年廿五件、一一一年十四件、一一○年廿七件，平均每年逾廿條小生命來不及長大。

兩萬多人上網連署要求虐童者唯一死刑，致殘則加重刑責，已通過連署門檻。薛瑞元表示，對於刑法公平性和彼此間對照，相信法務部會加以處理。法務部長蔡清祥則回應，殺人故意者，依照現行刑法，本來就可以依照殺人罪處以死刑，至於虐童是否有殺人故意，要看每個案件的情節來討論。