藍委：保母訪視資料 雙北未互通

兒童福利聯盟媒合新北市待出養男童「剴剴」給台北市合格保母照顧，卻發生男童疑遭保母虐死憾事。國民黨立委徐巧芯昨在立院質詢衛福部長薛瑞元時表示，兒盟一年訪視保母十二次、北市府一年四次，但訪視資料並未互通，「如果北市知道兒盟曾被保母拒訪視就不會這樣輕放」，希望中央提出一致性規範；薛瑞元當場同意檢討改善。

薛瑞元表示，（新北市）社會局把案子丟給兒盟，後續就不再做相關必要保障，而台北市因監督保母而訪視，但因沒有接收到這件屬於特殊個案的訊息，所以就依原來三個月一次訪視的頻率進行。

立法院社福及衛環委員會昨針對「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備質詢，徐巧芯詢問針對收出養媒合服務相關考核問題。薛瑞元說，需每三年對機構進行一次考核認證，上次評鑑是在民國一○七年，今年會再做一次，一一○年至一一一年本來要進行，因疫情而延後。另外，每年督導訪查，預計今年之內完成；目前收出養機構有八家，程序上需要先召集委員形成行前共識、檢視資料並整理，之後一家家訪視，預計需要五至六個月。

「疫情結束很久了，不應什麼都丟給疫情；尤其針對權責不明問題，希望衛福部做一致性規範。」徐巧芯指出，案主的訪視與保母訪視頻率不同，新北市委託給兒盟的部分，每年訪視十二次，台北市是保母所在縣市為每年四次，兒盟的十二次紀錄不會提供給北市府，北市訪視紀錄也沒給兒盟，「本來一年會有十二加四次訪視，但因資訊沒有透明，否則以這個案子來說會有幫助的。」