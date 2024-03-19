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衛環委員會 藍綠混戰近1小時

聯合報／ 記者賴昀岫張睿廷劉宛琳／台北報導

國民黨立委王育敏（左前二）說，自己也是看新聞才知道「剴剴案」，坦言包含自己在內的每個人都有責任。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委王育敏（左前二）說，自己也是看新聞才知道「剴剴案」，坦言包含自己在內的每個人都有責任。記者蘇健忠／攝影
男童「剴剴」受虐致死案引發社會公憤，立法院社福及衛環委員會昨邀請衛福部長薛瑞元針對「社會安全網推動情形及策進作為」專題報告。朝野一開始就吵成一團，民進黨認為主持會議的召委王育敏曾任兒福聯盟董事，應該迴避；藍營則高喊「我們要質詢，民進黨只想護航官員」。薛瑞元在會議進行近一小時後才上台報告。

民進黨立委黃秀芳一開始就提出「剴剴案」發生時，王育敏仍任職兒盟董事，應利益迴避，不適宜擔任會議主席與提案。王育敏指出，她上周四已公開請辭兒盟董事，不知道為什麼還有所謂的利益迴避問題，藍綠立委爆發爭吵。

王育敏質疑民進黨模糊焦點，要檢討的是社會安全網，為何民進黨檢討一個委員？難道社會安全網不應該檢討嗎？國民黨立委廖偉翔等人高喊「我們要質詢，民進黨只想護航」；國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨立委想護航推託，國民黨團強力譴責。

國民黨立委徐巧芯說，除衛環委員會立委，許多非衛環委員會立委昨也登記發言，盼釐清虐童案真相；執政黨立委卻不思進取，由黨團幹部帶頭鬧事，「國民黨立委還要像小學老師一樣要來管小學生」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示自始至終都支持專案報告，希望透過監督讓整個制度精進能正向討論；她批評王育敏應迴避不迴避就是為了護航雙北市政府，「誰是小學生、誰在現場做鬼臉、誰在現場暴力相向？誰才是失序脫軌的一方？大家看得很清楚」。

保母 虐童

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