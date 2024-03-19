執行長被請辭？兒盟爆內訌

兒福聯盟轉介照顧的一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死事件延燒，兒盟執行長白麗芳前天致信員工表示董事會要求她卸職，使逾百名員工發動內部連署聲援、批董事會提油救火，點名兒盟董事長林志嘉才該請辭。兒盟昨發聲明表示，上周對外說明一度「荒腔走板」，董事會已接受白麗芳申請卸任執行長，並邀前執行長陳麗如加入專案小組，將提出明確改革計畫。

白麗芳辭執行長訊息一出，兒盟基層氣氛低迷、一片憤慨，有員工發起「請把白麗芳執行長還給兒盟」內部連署，到昨天中午已有逾半兒盟員工、超過兩百人連署。連署內容指出，董事會臨時撤換執行長的行為，不免讓人感到無措與灰心，且動搖基本信念，不少人更留言批評董事會提油救火，點名失言的林志嘉才該辭。

據悉，兒盟第二屆勞工代表本月十五日曾發信給董事會，提醒臨時換將只會讓外界認為兒盟敷衍了事、找代罪羔羊墊背，未展現改革決心與勇氣，同時要求董事會完善保護員工措施、檢視員工不合理工作量，但白麗芳仍遭卸職。

白麗芳在內部信中寫道，因董事會認為她「媒體危機處理不妥」，要求她卸下職務，但兒盟昨上午舉行董事與主管會議，下午發的聲明卻稱「兒盟董事會接受白麗芳卸任申請」。兒盟資源發展處品牌經理王定正表示，卸任執行長是董事會和白麗芳共同做成的決議，因白麗芳是本案關鍵人物及資深社工，董事會已邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。

至於兒盟聲明提到，經歷這起兒虐致死案，讓兒盟夥伴驚懼交加，「上周在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑」。此說法也被質疑兒盟把責任推給「媒體危機處理不妥」，而非歸咎於內部組織。

兒盟強調，衛福部十五日召集檢討會議，指示兒盟於十日內提交檢討報告，兒盟董事會推派具法律及社工背景的董事賴月蜜召集事件檢討小組，邀請外部專家及業務相關部門同仁、主管等成員，盡力在廿五日交報告。

對於內部連署要求慰留白麗芳、林志嘉下台負責及外界質疑，王定正指出，董事會做成的決議一如聲明；記者致電林志嘉，截稿前仍未獲回應。