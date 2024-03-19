剴剴兒虐案 衛福部提9項檢討

針對兒虐案，衛福部提出9項通盤檢討內容與事件時序表。記者賴昀岫／攝影 男童剴剴疑遭合格保母虐死案，衛福部在社安網專案報告中坦言，剴剴已被接入社安網卻仍發生憾事。衛福部長薛瑞元表示，全案「多個環節出問題」，其中兩大關鍵為新北社福中心優先處理出養而疏於照顧孩子、兒盟又堅持為小孩換保母，兩單位均未能以兒童為中心，中央、地方相關人員處理時態度偏差，衛福部應負督導不周責任，向社會致歉並承諾改善。

薛瑞元表示，「剴剴」生母懷孕時，人在看守所，當時就有意出養小孩，但孩子生下來後，媽媽不見了。新北社福中心社工把精力放在如何完成收養，找祖母協調更改監護人，處理過程中忘記小朋友才是當務之急，而將照顧工作丟給兒盟，但重點應是保護小孩，而非出養工作。

兒盟後來接到此案並未做好評估，「剴剴」祖母聘請一位保母照顧孫子一年，期間沒有問題，兒盟接手後卻把小孩交給另外一個縣市的保母，這樣的行為確實非常奇怪。

新北市社會局長李美珍表示，社會局協助陪伴家屬完成簽約出養程序後，仍持續協助剴剴外婆家庭，並了解出養媒合服務進度，並無交給兒盟就不管的情形。

據了解，此案原保母每月收費三萬元，涉嫌凌虐保母收費二萬六千元，由於兒盟須支付這筆照護費，可能因而更換保母。

民進黨立委林淑芬質詢時表示，兒福聯盟在國內完成收養程序需十萬元，跨國境服務需八千美金，在不賠錢養小孩考量下，於等待出養期間容易為了省錢而找便宜保母，自然難以確認照顧品質。

薛瑞元說，本案涉及出收養、兒少保護與居家托育，由不同單位主管，導致出現漏洞。例如，新北市未將孩子狀況通知台北市，台北市社會局執行新收托訪視業務時也沒有掌握男童來自脆弱家庭，應加強訪視頻率。

衛福部昨提出九大項檢討事項，包括收養評估機制、收出養前安置服務、收養前兒童的安置、現行居家托育人員接受委託照顧家外安置兒童狀態、將邀集地方社政主管機關討論如何加強改善、應以「個案為中心」的原則及「單一主責、多方協力」方式處理，以及出現重大虐待事件引致嚴重傷害及死亡個案應即召開「重大兒童及少年虐待事件防治小組」會議。