快訊

事隔一甲子「意外契機」再聚首 百歲老兵互道「好久不見」場面動容

319槍擊案呂秀蓮疑調查不實 奇美前主管目擊陳水扁傷勢也疑惑

foodpanda大當機！消費者崩潰「訂單消失」卻扣款 業者回應了

兒虐檢討遭退回 薛瑞元：一週提新報告

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

針對台北兒虐案件，衛福部長薛瑞元18日就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備詢，但民眾黨與國民黨立委不滿報告太敷衍，因此決議退回。後續在國民黨立委洪孟楷的要求下，薛瑞元承諾會於一週內交出新的檢討報告。民進黨立委林淑芬則指出，機構選擇便宜保母的狀況，顯見制度存在漏洞。

檢討報告遭退回

立法院社會福利及衛生環境委員會18日就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，薛瑞元首度低頭公開道歉。他強調，「我要代表衛生福利部為這樣子的缺陷，導致一條生命的事，向家屬和社會大眾致歉。」

衛福部的書面報告提出9項通盤檢討，其中6項竟在檢討地方政府，遭外界質疑衛福部是在推卸責任。民眾黨立委陳昭姿也怒轟，「檢討報告一定要有人認錯、才能夠檢討改進」，更提出退回衛福部報告的臨時提案，並獲得通過。

一週內提新檢討

國民黨立委洪孟楷針對檢討報告詢問，部長因為時間太趕，報告寫得不好？薛瑞元回應：「對」。洪孟楷表示，這樣的報告出來，就會讓大家覺得衛福部不想面對，再一個禮拜處理，可不可以交出完整翔實的報告？薛瑞元承諾一週內交出新報告。

機構只找便宜保母

民進黨立委林淑芬指出，照顧剴剴的前一位保母1個月的費用是3萬元，兒福聯盟卻考量保母收費，因此將剴剴交予劉姓保母照顧，顯見現行制度方面存在漏洞。

她指出，依據衛福部現行機制，機構一旦接案、就必定要以「出養」方式處理，而政府提供費用總計僅10萬元，要是按先前保母的費用計算，機構必須在4個月內完成孩子的收出養程序，否則就會面臨虧損、也促使機構選擇收費較低的保母進行托育。

薛瑞元坦言，現行規範確實存在疏漏，後續也將採取改善措施。

【更多精采內容，詳見

保母 虐童

延伸閱讀

蘇丹紅危機挨批「無政府狀態」 薛瑞元：邊境升級太慢

雙北「保母訪視資料」未互通 薛瑞元允改善

薛瑞元為剴剴案公開道歉 侯友宜：新北會不斷反思檢討

「剴剴」追思卡片、花遭移除惹議 衛福部：已成立專區

相關新聞

兒虐檢討遭退回 薛瑞元：一週提新報告

針對台北兒虐案件，衛福部長薛瑞元18日就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備詢，但民眾黨與國民黨立委不滿報告太敷衍，因此決議退回。後續在國民黨立委洪孟楷的要求下，薛瑞元承諾會於一週內交出新的檢討報告。民進黨立委林淑芬則指出，機構選擇便宜保母的狀況，顯見制度存在漏洞。

綠委揭機構「盡可能出養」關鍵 傾向找便宜保母

近期各界關注一歲男童剴剴疑遭虐死案，民進黨立委劉建國認為，並非社安網破洞，而是人為因素無法及時啟動並連結；民進黨立委林淑...

剴剴事件讓家扶績優社工落淚 快樂表揚背後感觸特別多

雲林家扶中心3名績優社工將獲衛福部、縣府表揚，最近兒虐引關注，3名得獎社工回顧投入社工多年的初心，再看待剴剴事件感觸尤深...

2移工子女疑染諾羅1死1住院 21日解剖釐清死因

衛福部保護司日前稱北市社會局通報2起疑兒虐事件，其中一名幼童已身亡、一名住院中，社會局長姚淑文表示，目前需等司法相驗、調...

北市近5年重大兒虐會議未函請中央 社會局曝原因：關係人為保母非家內

剴剴案震驚社會各界，北市社會局未召開重大兒虐會議惹議，民進黨議員林延鳳質疑，過去五年市府舉行類似會議，都不曾向中央函請釋...

雙北「保母訪視資料」未互通 薛瑞元允改善

一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死，由於孩子本來住在新北市，後被送至兒福聯盟認證、家住台北市的保母家中等待出養，國民黨立委徐巧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。