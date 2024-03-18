兒虐檢討遭退回 薛瑞元：一週提新報告

針對台北兒虐案件，衛福部長薛瑞元18日就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備詢，但民眾黨與國民黨立委不滿報告太敷衍，因此決議退回。後續在國民黨立委洪孟楷的要求下，薛瑞元承諾會於一週內交出新的檢討報告。民進黨立委林淑芬則指出，機構選擇便宜保母的狀況，顯見制度存在漏洞。

檢討報告遭退回

立法院社會福利及衛生環境委員會18日就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，薛瑞元首度低頭公開道歉。他強調，「我要代表衛生福利部為這樣子的缺陷，導致一條生命的事，向家屬和社會大眾致歉。」

衛福部的書面報告提出9項通盤檢討，其中6項竟在檢討地方政府，遭外界質疑衛福部是在推卸責任。民眾黨立委陳昭姿也怒轟，「檢討報告一定要有人認錯、才能夠檢討改進」，更提出退回衛福部報告的臨時提案，並獲得通過。

一週內提新檢討

國民黨立委洪孟楷針對檢討報告詢問，部長因為時間太趕，報告寫得不好？薛瑞元回應：「對」。洪孟楷表示，這樣的報告出來，就會讓大家覺得衛福部不想面對，再一個禮拜處理，可不可以交出完整翔實的報告？薛瑞元承諾一週內交出新報告。

機構只找便宜保母

民進黨立委林淑芬指出，照顧剴剴的前一位保母1個月的費用是3萬元，兒福聯盟卻考量保母收費，因此將剴剴交予劉姓保母照顧，顯見現行制度方面存在漏洞。

她指出，依據衛福部現行機制，機構一旦接案、就必定要以「出養」方式處理，而政府提供費用總計僅10萬元，要是按先前保母的費用計算，機構必須在4個月內完成孩子的收出養程序，否則就會面臨虧損、也促使機構選擇收費較低的保母進行托育。

薛瑞元坦言，現行規範確實存在疏漏，後續也將採取改善措施。

【更多精采內容，詳見 】