男童遭虐死案 藍綠議員籲說真相、揪害群之馬

男童遭虐死案震驚全國。民進黨台北市議員林延鳳今天指出，北市府近年重大兒虐會議均未函請中央釋疑，質疑想卸責籲說真相；國民黨市議員陳炳甫則認為，需靠制度揪出害群之馬。

民進黨籍台北市議員林延鳳今天發布新聞稿指出，男童遭虐死案，台北市社會局甩鍋中央稱衛福部保護司回覆「不算重大兒虐」「不符開案標準」，經查台北市政府近5年來曾召集的「重大兒虐防治會議」，卻從未曾向中央函請釋疑。

林延鳳質疑，社會局面對此案的第一時間並非按照北市府既有計畫規範進行，而是詢問衛福部「確認是否適用」，此一行徑即相當可疑，極有可能是為了卸責中央而「鋪梗」，只為掩飾自己未依法執行訪視作業，監督保母不力的真相。

同時，她也質疑台北市長蔣萬安究竟是「3個月後」才後知後覺知悉此事，還是一開始就掌握相關情資卻「裝沒事」放任社會局，此為行政咎責層級高低的重要關鍵，呼籲蔣市府應儘速說明。

林延鳳表示，根據此虐童案從事發後到事件曝光前的社會局局務會議紀錄，發現社會局長姚淑文除關心「新北國中割喉案」及議員建議案外，就只關心社福茶會賓客名單、監察院履勘「受虐兒照顧支持系統」等事關局處形象，或是不痛不癢如「環保局舉辦局處節電比賽」議題，毫無對虐童案進行討論。

林延鳳認為，從上述種種跡象看來，試圖淡化此案嚴重性，甚至根本不認為這屬於「重大兒虐」者，就是姚淑文自己。

此外，姚淑文在今年1月17日還曾於會議中指示「本局轄下機構及社福中心等倘發生任何緊急或重大事件，請權管科室除於群組回報外，另以簡要文字即時通報本人，以利儘速處理因應」，今年2月29日也發言「如遇重大或異常事件，寧先通報再進行後續評估，不可錯過黃金時機，以免事態擴大不易處理」。

林延鳳表示，北市府面對重大兒虐以及監督保母的相關規範都已臻明確，關鍵在於事前未落實「無預警訪視保母」，發生不幸時未依計畫在10日內由府層級會議應處，事後也未檢討各項行政違失。

她呼籲，蔣萬安應當說清楚，別繼續躲在姚淑文等行政端後面，迴避自己身為三寶爸與台北市長的良知。

國民黨籍台北市議員陳炳甫昨天也在臉書發文說，此案曝光已逾1週，至今仍無法相信會有人如此殘忍，自己相信99.9%的保母、社工都是善良、盡責的，但各行各業都會有老鼠屎，包括政府官員、民意代表，這時就是要靠制度來揪出害群之馬。

陳炳甫指出，男童原居住所在的新北市政府、媒合轉介的兒福聯盟及出養後保母住家所在的北市府都說他們有做到該盡的責任，但男童還是受虐4個月而死了，這代表目前的制度就是有問題、社會安全網就是有漏洞。

他認為，男童去年底死亡隔天，各單位就應該動起來，但大家視而不見，完全沒有發現問題，直到今年3月媒體報導後，各單位已不能再裝聾作啞，卻只有北市府在3月11日下午提出7項改善方案，新北市府3月12日深夜才以新聞稿做出4點說明，回應內容僅是去年9月出養程序前和男童外婆的聯繫情形。

陳炳甫認為，面對問題，解決問題，他指責新北市府卻招來不少泛藍支持者不滿，但這不是藍綠顏色、政治問題，「這是1條來不及長大的生命」，若不積極面對、找出問題、檢討改進，在某個地方也許有個小孩還正被凌虐，進而再度發生憾事。