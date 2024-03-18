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衛福部報告挨批鬼混 陳建仁：檢討社安網 包含兒虐

聯合報／ 記者賴昀岫侯俐安／台北報導

行政院長陳建仁表示，衛福部周一要進行的專案報告，事實際上是整體檢討社安網問題。記者賴昀岫／攝影
行政院長陳建仁表示，衛福部周一要進行的專案報告，事實際上是整體檢討社安網問題。記者賴昀岫／攝影
一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死案震驚各界，衛福部長薛瑞元今天將赴立法院社福及衛環委員會，就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，但立委批評報告僅有兩頁，明顯鬼混且離譜。行政院長陳建仁昨說，該專案報告內容為社安網整體執行作為，兒虐事件也包含在內。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌批評，衛福部書面報告虐童案檢討說明不到兩頁，既沒有還原真相，也沒有檢討責任，十分離譜；國民黨立委洪孟楷表示，衛福部專案報告共有九點結論，只用了一頁半紙張，細看內容更令人吐血，光是究責地方政府檢討就占了六點，另三點是沒有預算時間及成效的空話。

陳建仁表示，衛福部將到立法院報告的內容，是我國社會安全網執行情形及精進作為，在報告中會針對社安網進程及改進措施詳盡說明，當然也包含目前國人關心的兒虐案。

陳建仁說，虐兒事件發生後，中央跟地方要共同面對、解決問題，解決過程中，感謝地方政府積極與中央合作；中央也請地方政府提供相關報告。他希望透過檢討，減少台灣虐兒事件，也使兒童人權保障得到更明確的保障。

保母 虐童

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