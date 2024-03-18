民眾自發悼剴剴 盼嚴懲凶手

剴剴受虐致死案引發社會關注，有人發起「剴剴對不起」行動，在雙北市府、總統府、衛福部悼念，要求政府正視兒虐。記者葉信菉／攝影 一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死，衛福部十五日舉行檢討會要求雙北市府及兒福聯盟十日內提供檢討報告，新北市社會局長李美珍昨表示，會有具體精進作法，依衛福部要求於時限內提出；北市社會局表示，上周在會議已口頭報告，後續將配合中央提供書面報告，內容包含案發調查進度、後續改善作為，如先前提出七大改善作為，會在期限內送往衛福部。

剴剴案發生後，各界檢討熱烈，新北社會局與社工人員士氣低落，也擔心成為各界箭靶，相關事件發言格外謹慎與低調，就怕再次掀起民眾情緒。

兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨在臉書發文指有非當事家屬的孩童家長發起「剴剴對不起」行動，除悼念剴剴，也訴求政府正視兒虐，嚴懲殺童凶手。有民眾寫下「剴剴，請把悲傷留給我們，帶著我們的祝福在天遨遊。」置於新北市府南側圍牆，也有人到北市府門口、衛福部、總統府前獻花悼念。

一名婦女說，盼能喚起政府機關重視兒虐事件，讓孩子開心快樂成長；卅九歲、擁有兩個孩子的傅先生表示，他最小的孩子才十個月大，看到虐童事件格外有感觸，希望政府正視制度缺失，為社安網補破網。

剴剴家屬友人林祐生說，家屬最希望的還是找出真相，希望開庭審理時有更多事證出爐；他還說，剴剴本月十日花葬於陽明山第一公墓，家中孩子說「弟弟怎麼住土裡」，令人聽了揪心。