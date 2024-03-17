虐童重罰請願 曾被立院秒否決

虐兒案後續效應延燒，多位立委提案修法，要加重虐待兒童刑罰。示意圖／聯合報系資料照 虐兒案後續效應延燒，多位立委提案修法，要加重虐待兒童刑罰。立法院早在二○一九年及二○二一年各有一件人民請願案，主張針對虐童案加重罰則，但這兩案到了去年十二月六日第十屆立委任期將屆，衛環委員會清倉積案時才處理，兩案的結論均是「決議：不成為議案」，幾秒唸完，但對主管機關衛福部查復請願人的內容，毫無著墨。

還原去年去年十二月六日，由民進黨召委邱泰源主持衛環委員會，處理這兩件請願案，未進入實質討論，而是將這兩案包裹衛福部的卅六件請願文書中；再將衛福部、勞動部、環境部請願案共六十九案一併處理，在經過宣讀後，現場並無立委提出意見，經審查結果不成為議案。當時處理這六十九案，前後大約只用了十五分鐘就唸完，過程中對於主管機關查復請願人的內容，完全沒有做任何討論。

現在於公共政策網路參與平台中，也有一提議案，主張「虐童致殘者，加重刑責；虐童致死者，唯一死刑」，上架進入附議階段第四天，目前已有約二萬人附議，已經超過五千份附議成案門檻。成案後，權責機關須於二個月內研擬具體回應，而提案內容也將作為行政單位後續調整施政方向的參考。