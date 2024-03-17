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衛福部兒虐報告不到2頁 藍白轟草率
虐童案持續延燒，衛福部長薛瑞元明天將到立法院專案報告，藍白齊轟書面報告草率，要求薛瑞元下台。民眾黨立委黃國昌表示，衛福部書面報告完全在鬼混，離譜至極。國民黨立委洪孟楷說，衛福部只想甩鍋，實在可惡。
國民黨立委洪孟楷表示，衛福部專案報告九點結論只用了一頁半的紙張，細看內容更令人吐血，六點是究責地方政府檢討，三點則是沒有預算時間及成效的空話，九點結論沒有一項直接指出衛福部應負起的責任。
洪孟楷指出，對比總統大選之前震天動地的高喊信賴台灣，這種只會推卸責任的衛福部如何讓國人信賴？用ChatGPT都能夠生成比這樣卸責報告更有深度的內容。
民進黨自家立委林月琴也質疑：「我們要的報告不是這樣，我們要的報告是針對這次發生的問題點，清楚釐清問題點之後才提出來。」
黃國昌指出，衛福部書面報告虐童案檢討說明不到兩頁，既沒有還原真相，也沒有檢討責任，十分離譜，要向全體國人道歉。民眾黨立委陳昭姿認為，這是一份文過飾非的報告，表面上規範很完整，但實際執行上漏洞百出。
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