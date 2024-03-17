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兒權會：收出養等待過久 應優化

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

兒權會創會理事長王薇君說，兒虐防治應善用科技，要社工突襲訪視根本不符實務狀況，收出養程序更應整體優化，不是只改權責劃分。本報資料照片
兒權會創會理事長王薇君說，兒虐防治應善用科技，要社工突襲訪視根本不符實務狀況，收出養程序更應整體優化，不是只改權責劃分。本報資料照片
衛福部十五日提出兒虐案件檢討會八項精進作為，前三項均與收出養流程有關，主要是強化地方職權，把收出養必要性認定由機構交給地方政府社會局。不過，兒權會創會理事長王薇君點出，政府應該優化等待流程，才能避免兒虐情況，而不是只針對權責進行畫分。

據了解，過去出養童平均等待大約半年就能找到家，但有些收養童因身體健康狀況等原因，收養等待時間長，有時必須等待長達三年以上。據衛福部社家署「兒童及少年收養資訊中心」資訊，無血緣關係收養必須向收出養媒合服務者提供申請，向法院提出申請，並經過地方政府社會局社工員訪視後，由法院裁定，判給確定證明書，才能進行戶籍登記，完成出養流程。

王薇君表示，國內收出養評估時間很長，曾有希望收養兒童的民眾向兒權會反映，等待超過兩年時間，耐心都被磨光，而這不單是收養者的問題，等待收養期間延長，連帶導致孩童必須暫行安置，這段過度期，孩童沒有經過嚴加審核的寄養、收養家庭，而待在保母或機構中，加上親人未必能夠探視，遭到兒虐的可能性就會增加，盼政府亡羊補牢，優化收出養程序，而非只是把權責轉交地方。

基督教芥菜種會執行長李肇家表示，等待收養期間長是為確保出養孩童在收養家庭適應良好，這急不得，但可以在收養前藉由類家庭中繼庇護所等社區服務，讓孩童獲得良好的替代性照顧，社工也能有更充裕時間放心媒合收養家庭，且於期間孩童狀況可以受到監督，會比安置在保母住所來得安全。

衛福部次長李麗芬表示，優化收養人資格審查、媒合方式等收養流程，涉及兒童及少年福利與權益保障法修法，該法案已歷經一年多討論，但內容尚未定案，須與地方政府、媒合機構溝通討論，目前立即可行的是針對出養前安置進行約束，因此要求地方政府強化照顧安置童的托育保母教育訓練。

保母 修法 寄養 托育 王薇君 虐童 衛福部

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