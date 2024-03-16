對症下藥 學者：應納情緒管理課

專家指出，要防範惡保母，可在保母教育訓練中納入情緒管理課程，並提升保母訪視頻率、職能輔導等方式多管齊下。示意圖／本報資料照片 一歲男童剴剴遭保母虐死，地方政府提出增加保母再教育時數，避免再次發生惡保母虐死嬰孩憾事。而此次事件引發家長恐慌，有人建議應監測保母心理狀態，專家指出，人格、心理監測不一定與犯罪行為連動，要防範惡保母，可在保母教育訓練中納入情緒管理課程，並提升保母訪視頻率、職能輔導等方式多管齊下。

犯嫌劉姓保母是取得證照的合格保母，卻發生嚴重虐兒致死的案件。依照現行規定，要取得保母資格，只要上課一百廿六小時等訓練，取得「托育（保母）人員技術士證」，再到各行政區的居家托育服務中心申請「居家式服務登記證」，就成合格保母。不過，「執業」保母究竟是否心態、神智正常、不是虐兒的「反社會人格」，並不在考核之列。

現行司法精神醫學會理事，李俊宏醫師表示，精神醫療領域有工具可評估人格傾向，不過人格傾向與犯罪行為，無法畫上等號，人格傾向是指一個人對於人際關係、認知、情緒、行為的模式，即使有病態人格或反社會人格，也不一定會傷害他人出現犯罪行為，因此，防治惡保母的重點應是如何在系統內進行約束。

「增強保母再教育，納入情緒管控、衝動控制，或對減少兒虐有所幫助。」李俊宏表示，保母工作與生活型態相關，國外曾有因保母與同居人之間存在問題，或過去曾經歷心理創傷而未好好處理，造成虐兒可能性增加，建議政府可就現行法規，在訪視頻率、保母輔導方面精進，才能避免憾事。

銘傳大學犯罪防治學系副教授戴世玫表示，社安網是一張網，是「網」就會有破洞，要把所有的洞補起來，得靠全民的力量，包含生養小孩的家長也要負起責任、社區鄰居要多一點雞婆、警察巡防更深入家戶，把安全防治的概念，深入到每一個人身上，每一隻手都出一點力，才能有效地預防類似的事件發生。