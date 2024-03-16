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基北北桃 將增加保母再教育時數

聯合報／ 記者楊正海邱書昱林佳彣張裕珍／連線報導

「基北北桃合作交流平台」會議登場，四位市長台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）、新北市長侯友宜（左二）會後一同記者會，就討論的內容做相關的說明。記者黃義書／攝影
「基北北桃合作交流平台」會議登場，四位市長台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）、新北市長侯友宜（左二）會後一同記者會，就討論的內容做相關的說明。記者黃義書／攝影
針對一歲男童剴剴遭保母虐死，各界震驚，基北北桃四市提出七項精進及一項落實的檢討計畫，希望為幼兒建立防護網，若中央不採用，四市將先推動。但北市議會民進黨團批市長蔣萬安的「公親變事主」說法，已連署開議會臨時會，要求蔣率相關局處專案報告；蔣則回應「不需要斷章取義，也不需政治操作。」

基北北桃合作交流平台會議昨天舉行，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政和基隆市長謝國樑出席，會中探討兒虐案防護機制。

蔣萬安表示，北市提出七加一守護政策，包含建立共同防制網絡，由委託方、受託方、保母轄管方共訪機制；特殊家境孩童出養後、收養前的中繼安置保母收托，會比照寄養家庭，考核評鑑、訓練標準一致；也會積極規畫、建立家長推薦的保母平台，優質保母資訊共享，並落實責任醫師制度。

北市府表示，精進計畫包括保母訓練強化實務操作課程，增加回流訓練，目前取得保母證照職前訓練為一二六小時，每年有十八小時在職訓練。北市認為保母領照制度應增加實務操作時數，對領照一年卻未收托的保母，如果要執業，應先完成回流訓練六至小時，才得以收托。同時也會關照保母身心健康，提供團體紓壓課程及轉介諮商服務。

另外，無依兒童出養前的照顧比照寄養家庭條件，增加出養前訪視頻率；建立特殊（無依）孩童照顧的「三方共訪機制」；增加全日托小孩保母的訪視頻率；另增加社工訪視的頻率，從每月一次增加到二次，應以看到兒童身心情況為原則，且同時加強與個管社工、委託出養單位社工和轄管保母托育人員的橫向聯繫，有效且實際掌握兒童狀況。

「雙北會不斷反省檢討」，侯友宜說，以經驗和中央充分溝通，完善服務面、法制面。

侯友宜 保母 寄養家庭 張善政 蔣萬安 虐童 謝國樑

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