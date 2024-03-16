新聞眼／兒虐會議8結論 不見系統性解方

台北市一歲男童「剴剴」遭虐死，衛福部與地方政府社會局裝聾作啞三個月都未舉行檢討會議，還為會議主責互踢皮球，誰都不願承擔。衛福部昨天終於邀來雙北社會局、兒福聯盟舉行檢討會議，但提出的八點結論，細究內容根本是隔靴搔癢。

收出養權責交給地方政府，強化保母訓練，以及增加訪查頻率，但仍無助於系統性防堵惡保母，現行的監管制度薄弱，即使要求放置監視器，真正需要調閱時，卻毫無用武之地。

此外，這次事件發生在出養童，但是照顧出養童的保母與一般托育保母幾乎都是同一批人，若是日托的孩子，因為每天回家，家人還可發現異常；但出養童廿四小時收托，且多數家庭失能，一如剴剴，保母照顧品質與要求更加關鍵，把關機制也應該更嚴格。

然而，保母虐童事件並非第一起，近年類似案件就層出不窮，面對需要托育孩子的家庭，要尋找一個安心的托育對象，卻往往只能靠自己的敏銳度，或是碰運氣。

綜觀兒虐會議結論，僅有三歲以下政府安置童，不必經家長同意，即可由地方衛生局安排專責醫師，屬於明確的決議結果，其餘都還需要再盤點與討論。醫師雖是國內兒虐通報主力，卻不是察覺兒虐的第一道防線，連衛福部官員都說，這充其量只是讓社安網更加健全的另一雙眼睛。

衛福部新聞稿中只是一再強調要提升兒少保護、兒少照顧專業人員之兒少發展與兒虐辨識知能，這樣的作法根本是等出了事再來補救，沒辦法從源頭把關保母品質。

檢討會議已經慢半拍，衛福部應拿出誠意，全面檢討社安破網，並且對症下藥，不要只為了在新聞風頭上辦一場大張旗鼓的檢討會，卻盡是發布無關痛癢的改進措施，把對兒虐的恐懼留給家長。