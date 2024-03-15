虐童保母「四處要二手嬰幼品」對話曝！作家怒：段數很高善於偽裝

北部1歲多待出養男童「剴剴」疑遭安置保母虐死。情境示意圖。圖／ingimage

男童「剴剴」疑遭保母凌虐致死，女作家柳喪彪近日貼出虐童保母過去透過臉書向其他媽媽索取二手嬰幼品的對話，她坦言，從對話及行動來看，該保母感覺就是「一定要拿到免費用品」的樣子，對於該保母的行為，她也說「這個虐童保母的段數真的很高，非常擅於偽裝」。

作家柳喪彪在臉書粉絲專頁「喪彪 ‧ 柳飄飄。」貼文指出，有兩位媽媽在社群分享，自己曾被虐童保母索取二手嬰幼品，她截取部分對話，從截圖中可見，該保母詢問「請問有用不到的背巾嗎？幫寄養媽媽詢問，因為看到你的大愛分享嬰兒床，所以冒昧詢問」、「可以送背巾給寄養媽媽嗎？」

另一張對話截圖中，該保母說「主要是這些孩子的原生家庭大部分都是比較困境或危機，因此無法負擔孩子的一切開銷，而政府給的物資很有限，幾乎供不應求，因此寄養媽媽們不是自掏腰包，就是自己尋找像您這樣有愛的媽咪分享，所以我們都只能碰運氣在臉書上撈，但白天照顧孩子的時間很難有機會滑手機，一旦有空滑時，好物品都被撈走了」、「今年之前我都是幫別人問，今年我也加入此行列，所以這次是幫自己手上的孩子詢問」、「目前有一歲及六個月的」。

柳喪彪表示，從對話截圖可以發現，這個虐童保母的段數真的很高，非常擅於偽裝，且保母的對話都是複製貼上、大量發出，即使對方沒有回覆，時間點甚至相隔一年，保母還是會主動追蹤，感覺就是「一定要拿到免費用品」的樣子。

柳喪彪也說，「我個人覺得，即使這些物品有可能部分被轉賣，畢竟她很愛孫中山（指鈔票），但也有很高的機率會用在這些孩子身上，所以希望這些媽媽們也不要太難過」。