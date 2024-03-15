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訪員常遭拒 兒權盟求解方

聯合報／ 記者葉冠妤林琮恩／台北報導

待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死事件延燒，陳姓社工與劉姓保母連日來受到外界撻伐。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死事件延燒，陳姓社工與劉姓保母連日來受到外界撻伐。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
保母虐童引發風暴，台灣兒童權益聯盟昨天表示，目前台灣約有五百多個孩子，因原生家庭經濟狀況不佳、支持系統不足等緣故進入出養程序，安置後的訪視頻率增加或不定期訪視，都是有效監督保母品質的方法，但實務上有難處，最常見的便是訪員遭拒。

兒權盟提出三點建議，一是改善兒童出養前照顧評估機制，衛福部目前把出養前安置工作均交由社福團體執行，應明確提供指引並負擔管理責任；二為盡速修正兒童出養前安置的法源依據，第三是提高訪視頻率，並採取不預告訪視。

兒權盟強調，對於居家托育人員訪視機制，除提升訪視次數，訪視頻率與內涵也應視兒童處境與需求調整，而不預告訪視、提高訪視頻率，可有效監督保母品質的方法，對於訪員遭拒、無法進入該社區等，呼籲政府拿出辦法解決。

衛福部長薛瑞元說，收出養媒合後的追蹤評估，應由地方主管機關進行較為恰當，將於兒少權法修正草案納入考量，該草案政院版本盼在本屆立委第一會期送至立院審議。

薛瑞元說，現行兒少權法規定，幼兒收出養媒合及後續追蹤訪視，均由衛福部委託同一機構進行，「這不太妥當，恐會有利益衝突。」

保母 虐童 衛福部

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