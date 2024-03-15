冷眼集／漠視無辜生命 兒虐檢討踢皮球

衛福部訂有「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，要求地方政府接獲符合計畫範定個案，應即召開「重大兒童及少年虐待事件防治小組」會議。本報資料照片 一歲男童剴剴去年底遭保母虐待致死，衛福部歷時三個月未有檢討動作，直到案件遭殯葬業者爆出，登上新聞版面，才緊急舉行檢討會議。重大兒虐事件若非民眾發現，差點船過水無痕，令人詫異。北市社會局卻與中央踢皮球，互指對方不願召開檢討會議，一條幼小生命離世，局處首長、中央司署為保烏紗帽機關算盡，顯得冷血。

衛福部訂有「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，要求地方政府接獲符合計畫範定個案，應即召開「重大兒童及少年虐待事件防治小組」會議；北市社會局也自訂「處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫」，可啟動重大兒虐事件檢討，結果送至衛福部保護司。

但台北市社會局卻在詢問衛福部保護司、社家署未果後，並未主動召開會議；而主責兒虐事件的衛福部保護司，與托育系統的社家署，更被詬病互踢皮球，連衛福部長薛瑞元都承認，內部橫向聯繫有問題。地方怠惰、中央失職，檢討慢半拍，社安破網卻是一刻不補，就可能有下一個生命墜落、犧牲。

案發後，各界紛紛表示，政府應記得受虐男童離世為社會上的一課。這一課相當沉重，從源頭開始，衛福部到台北市社會局，社政系統完全失靈，惡保母躲過資格審查，且在沒有法源依據下，社工也難突襲檢查，保母要隱匿虐兒行為易如反掌，這些制度性缺失，在政府不願承擔的情況下，當事社工成為民眾情緒出口，遭人肉搜撻伐，加上遭警方上銬的畫面，導致全台兩萬社工人員集體哀傷低落。

兒虐由醫師發現比率超過五成，衛福部知情官員也說，本案最終仍是由醫師發現異狀通報，顯示幼兒專責醫師制度實為保護幼兒重要防線。地方政府提出落實專責醫師、提高收養前安置保母監管機制等作法，衛福部應從善如流，不該讓兒虐事件變中央地方政治口水戰。