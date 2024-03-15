重大兒虐 擬由衛福部主責檢討

薛瑞元表示，此案大家責任都跑不掉，只是各自承擔不同部分。記者邱德祥／攝影 待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死延燒，對於台北市政府表示，曾就虐童案詢問是否依照重大兒虐程序處理，未獲衛福部回應。衛福部長薛瑞元昨天再度重申，地方本來就可以召開重大兒虐檢討會議，孩子已經死亡，當然是重大案件，不需要區分家內，還是家外。

依根據過去「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」規定，重大兒虐處理對象僅涵蓋父母、監護人、實際照顧之人。衛福部保護司長張秀鴛表示，根據兒少權法，由於保母、教保員不在其列，已著手修訂該計畫，未來重大兒虐不分施虐者身分，都由保護司主責安排檢討會議。

針對薛瑞元昨天指出，「小孩子都已經死了，還不是兒虐重大事件嗎？這（召開重大兒虐檢討會議）本來就是他們（北市社會局）主動應該要做的。」台北市長蔣萬安表示，這樣講話並不是很適當，最重要的是還原事實，就事論事。薛瑞元隨後受訪指出，他不認為這話不恰當，地方政府本來就可以自行判斷。

台北市長蔣萬安表示，最重要的是還原事實，就事論事。記者邱德祥／攝影

張秀鴛說，台北市政府自訂「處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫」規定，社會局接獲相關通報，應在廿四小時內通報衛福部保護司，並於十天內舉行防治會議，該計畫範圍比衛福部的「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」更完整，保母、教保員都在規範中，地方社會局不必等中央指示就可自行開會。

張秀鴛表示，依計畫規定，重大兒虐檢討會議須由地方社會局先邀集相關局處、地檢署及學者專家討論，並提出策進作為後，將報告送至衛福部保護司，經評估案件具系統性風險及全國影響力，就會舉行會議，避免憾事再次發生。另根據計畫規定，衛福部每季應針對地方政府送交兒虐個案召開檢討會議，目前除因專家學者及縣市檢討狀況等因素，原則上每季均會召開。

薛瑞元表示，此案大家責任都跑不掉，只是各自承擔不同部分。