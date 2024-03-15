「不能再發生」 陳揆為保母凌虐男童致死致歉

男童「剴剴」遭保母凌虐致死，行政院長陳建仁（右二）昨天在行政院會表達歉意，他表示，不能再有下一個事件發生。本報資料照片 男童「剴剴」疑遭保母凌虐致死，行政院長陳建仁昨天在行政院會代表政府致歉，對於失去一條無辜的生命，他表示非常痛心與不捨，強調中央與地方政府應共同檢討缺失，不能再有下一次事件發生，並要求中央地方一個月內通盤檢討出養制度、委託安置保母或機構的選擇及輔導，使社會安全網更加完善。

台北市長蔣萬安昨天也參加行政院會，並向「剴剴及所有愛剴剴的人」致歉。這是蔣萬安首次參加行政院會，他在院會提出四點建議，包括孩子出養前安置委託照顧，中央拉高並統一考核標準，對收托保母的各項資格要求比照寄養家庭標準；中央建立全國性保母推薦與評鑑平台；落實幼兒專責醫師制度；建立出養前「三方共訪機制」。

台北市長蔣萬安昨臨時變更原訂市政行程，改到行政院參加院會，並針對虐童案提出四點建議。記者邱德祥／攝影

對於對收托保母的各項資格要求比照寄養家庭標準，衛福部長薛瑞元昨天表示同意，強調收托保母資格、條件、待遇、訓練，都必須升級。被問到這件兒虐事件誰該負責？薛瑞元坦言，「責任大家都跑不掉」，衛福部不會撇掉責任，未來在制度上，包含兒童及少年權益保障法修正，都會因此次事件擷取經驗修正。

薛瑞元表示，執行面雖是地方層級，但中央地方之間的溝通與解釋並不是很順暢，「中央有責統一，這是衛福部所必須要負起的責任。」對於保母制度，此案件屬於「全日托」，保母資格、條件、待遇、接受訓練，都必須升級，中央地方一起配合。

行政院政務委員林萬億說，現階段居家托育、寄養家庭訪視頻率不同，現階段兩者密度不同，須視家庭安置對象狀況，但未來至少「品質要一致」，要提高訪視率，但未必訪視就能評估出風險，社工家訪前除先應閱讀家庭資料、督導討論，機構也要作為後盾。

這次事件造成社工集體創傷，林萬億要求社福機構協助降低創傷，他也表示，此個案固然有疏失，但不代表社工體系那麼脆弱，社安網要求社工人力一定要聘足當年度員額核定的百分之八十五，大部分縣市都有做到，缺額情況沒有想像中嚴重。林萬億強調，以這次案例來說，「兒福聯盟沒有人力不足的問題」，他們有足夠經驗，聘再多社工都不虞匱乏，個案負荷量是否高，也不盡然，應該是品質管控，督導體系應該加強。

台北市議員陳炳甫昨公布剴剴阿姨錄音，稱家屬傷痛還未平復，因此不便出面表示意見跟想法，希望還原事實，不要模糊焦點。

衛福部將於今天舉行檢討會議，雙北社會局代表與會，兒盟需提檢討報告。