社工上銬惹眾怒！責任竟推第一線員警 精神醫嘆：整個社會未審先判

一歲男童遭保母虐死案不斷延燒，而陳姓社工被上銬移送的畫面，引發輿論反彈。記者翁至成／攝影

一歲男童遭保母虐死案不斷延燒，而陳姓社工被上銬移送的畫面，引發輿論反彈，不少人質疑警方的舉動不只傷害社工專業也侵害人權。對此，精神科醫師沈政男表示，現今將上銬社工責任推給第一線警察，整個社會竟「未審先判」。

沈政男指出，涉嫌過失致死的社工被上銬收押的畫面引發輿論反彈，甚至有官員罵說「上銬不符比例原則」，就連台北市警察局長也說著同樣的話，並將負責上銬的警察記申誡。不過他直言「才說不該把虐童責任推給社工一人，就把上銬社工責任推給第一線警察」，大家都說虐童案是制度問題，不該找負責訪視的社工開刀，「怎麼今天就把負責上銬的警察懲處了？」

沈政男說明，若警察的上級認為上銬不當，就應自請處分，「因為督導不周，怎麼讓第一線的警察承擔罵名？」事實上戒具使用與否，本就有主觀裁量空間，「陳水扁前總統收押時，不是高舉上銬的雙手讓大家看嗎？他有逃亡或暴力之虞嗎？」

沈政男透露，警方對於上銬一事說得很清楚，不論有無上銬都可能會有人講話，而現場的判斷是應該上銬。他強調，若警方的判斷不符業界標準，那就是專業訓練與操作SOP有問題，「怎麼會拿負責上銬的警察來開刀？」

針對外界懷疑社工是助人者，為何被收押上銬的問題，沈政男試問「保母是不是助人者？如果上述邏輯可以成立，為什麼上銬收押涉嫌虐童的保母？」他指出，整個社會包括網路與媒體竟「未審先判」，將涉嫌的保母講成罪大惡極，好像現在不管她們做什麼都是應得的懲罰與報復。事實上，雖然涉及重罪，可案情仍在調查，應該無罪推定，「但整個社會就是眾人皆欲殺了」。

沈政男表示，這起案件的本質，就是等待出養的幼童不應比照一般需托育幼童交給保母照顧，因為照顧量能與監督強度都明顯不足。社工每個月訪視一次，而一般托育的訪視頻率就是如此，其他監督就由家屬承擔，但等待出養的幼童，少了家屬監督這一塊，於是只要有一點點不好或不能照顧，就容易引發虐童情事。

沈政男感嘆，此案社工被制度害到，最該被究責的是設計與運作制度的人，「但這制度是誰弄出來的？整個社政體系啊！那些負責主導社政體系的人，是誰交付他們權力？兩個字：你、我」。最後他強調，沒有爸媽疼愛的孩子，在台灣沒人願意收養，然後被便宜行事交給一般保母照顧，出事就怪照SOP一個月訪視一次的社工，而社工被上銬就怪第一線員警，「解決得了問題嗎？這，就是當今台灣社會」。