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「三方共訪」社工憂加速人力耗損 防兒虐關鍵在提高敏感度

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導

一歲男童遭保母虐死，除了中央，地方政府也遭疑有未盡之責，北市府因此提出「三方共訪機制」，盼中央能來統籌，相互通報、共訪，避免類似事情再發生，但有社工擔心，只會讓事情更多，更快耗損人力資源，治標不治本。（圖／翻攝自臉書）
一歲男童遭保母虐死，除了中央，地方政府也遭疑有未盡之責，北市府因此提出「三方共訪機制」，盼中央能來統籌，相互通報、共訪，避免類似事情再發生，但有社工擔心，只會讓事情更多，更快耗損人力資源，治標不治本。（圖／翻攝自臉書）
一歲男童遭保母虐死，除了中央，地方政府也遭疑有未盡之責，北市府因此提出「三方共訪機制」，盼中央能來統籌，但有社工認為現有個案量與社工比例懸殊，這樣只會更快耗損人力資源，產生更多未爆彈，且關鍵重點，是如何加強社工敏感度。

更生少年關懷協會秘書長江源凱過去曾在第一現場，擔任社工、督導經驗近30年，更生少年關懷協會秘書長江源凱認為，從目前現有資訊來看三方共訪機制，加害者若要刻意隱匿很簡單，不是看的人變多就能發現問題，如果大家都沒發現異常，坐下來開會討論，也就是文字紀錄，反而徒增社工行政負擔，最重要的應該還是社工敏感度、專業度等應制定標準化流程，遇到哪些狀況就應回報，都應寫清楚。

江源凱坦言，社工人數不夠且流動率高，要能觀察到細節都需要豐富經驗、關係建立。但是，政府許多補助項目配置人力遠低於標準所需要人力，又有繁雜的行政流程要做，「基本上都是超量工作」，建議政府應精簡社工工作量，才能讓專業服務優質化。

王姓社工師分析，北市府提出「三方共訪」來互相保障跟交流，讓個案處遇有更多元觀點，這也是社會安全網提倡不同資源單位合作的概念，但現實面上，終究要有一個主責單位扛起重擔，北市府將合作概念本末倒置，擬議三方共訪機制應擺在「釐清責任跟角色」，讓不同資源單位的第一線工作人員有規則可循，非得僅一個單位扛著主責。

王姓社工師也建議，中央或地方政府應建立一套監督機制，考核社福機構，例如方案計畫書的人力、主管、財務、服務對象等面向，有無達到目標成效，藉此讓資源可以完善分配給所有工作人員，在人力、行政等資源有效投入之下，才可以接住每一個需要幫助的人，否則只是一批人力換過一批。

保母 虐童

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