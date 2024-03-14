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受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

創傷很深！社工集體在辦公室落淚... 她挺兒盟「不會輕易放棄夥伴」

聯合新聞網／ 綜合報導

一名兒福社工在網路發聲。示意圖/ingimage
一名兒福社工在網路發聲。示意圖/ingimage
一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死案，涉案兒福聯盟陳姓女社工上銬移送，畫面透過媒體傳播震驚各界。對此，讓不少同樣身為社工的同仁們在網路上發聲，一名擔任兒福聯盟的社工就透露，近期的事件令社工們創傷很深，甚至集體在辦公室落淚，但她願意相信夥伴不是惡意包庇，「兒福絕不會輕易放棄自己的夥伴」。

該名女網友在Dcard發聲，她表示自己在當社工前，曾在兒盟收出養組擔任實習生，之所以會選擇在兒盟工作，是因為在兩個月的實習當中，讓她收穫許多，且工作環境的氛圍也相當好。她表示，當時也被兒盟社工的專業、堅持所感動，看著大家為了手上的個案忙碌，連休息時間都願犧牲拿來討論個案的事情，「在她眼裡每個社工都是閃閃發光的」。

原po透露，兒盟是個尊重夥伴的地方，主管和督導也會審視工作量是否合理，隨時注意她的心理狀況，在工作上遇到任何問題，也有主管罩著讓她很安心，「在整體職場條件不佳的社工領域中，我自認已經得到相對合理的待遇」。

原po表示，在實習過程中對收養工作有很深刻的認識，知道兒盟是以收出養服務起家，並在台灣收出養制度的建立與改革上不遺餘力，或許現在一切不盡完美，仍有很多要改進的地方。

她難過表示，「但兒盟30年的努力，就因為一個錯誤被全盤否定，那些撻伐的人有多少在這次事件之前真正關心過收養議題？而收養制度是一個非營利組織的責任，還是國家與社會大眾共同的責任？」。

而面對這次的事件，她認為兒盟與當事社工當然有檢討空間，但看著不斷努力的人們承受不符合比例的罵名，讓她這幾天吃不下也睡不好，「社工們創傷很深，忍不住集體在辦公室落淚，但還是為了個案努力撐在崗位上」。

最後原po指出，「沒有想要幫誰開脫，但在真相不明之前，一切都有待司法判決」，而她身為社工的一分子，也願意相信當事社工夥伴不是惡意包庇，也相信兒盟不會輕易放棄自己的夥伴」。

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