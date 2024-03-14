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一歲童遭虐死議員批無作為 北市社會局還原時間序

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北即時報導

一歲男童遭保母虐死，除了中央，地方政府也遭質疑有未盡之責。北市藍、綠議員更輪番批評社會局，認為從個案送到保母家到案件發生後，未有積極作為，社會局則還原時間序強調，一切皆按照規定流程辦事，事發後報告也在規定時間內完成。圖／聯合報系資料照
一歲男童遭保母虐死，除了中央，地方政府也遭質疑有未盡之責。北市藍、綠議員更輪番批評社會局，認為從個案送到保母家到案件發生後，未有積極作為，社會局則還原時間序強調，一切皆按照規定流程辦事，事發後報告也在規定時間內完成。圖／聯合報系資料照
一歲男童遭保母虐死，除了中央，地方政府也遭質疑有未盡之責。北市藍、綠議員更輪番批評社會局，認為從個案送到保母家到案件發生後，未有積極作為，制度上更存有漏洞。社會局則還原時間序強調，一切皆按照規定流程辦事，事發後報告也在規定時間內完成。

社會局表示，該案9月26日訪查員有前往探視，訪視員依照規定，現場觀察男童符合1歲半發展檢核相關範圍內，9、10、11月兒盟社工也前往探視也沒有回報有異常，後續也會重新審視相關規定，滾動式檢討。

事情發生後，社會局也立即啟動相關作為，去年12月25日啟動兒少保護調查，馬上通知該保母托育孩童家長協助轉拖，27日文山社福中心就已經完成兒童被害調查報告，今年1月4日保母行為人調查報告也已完成，後續也進入行政裁處相關程序，但因保母當時已遭羈押，因檢方調查不公開，無法陳述意見。

社會局知情人士也私下坦言，孩童到新環適應需要一定時間，訪查員不是只有一個個案要去訪視，若每個案都因為孩童到新環境不適應，需要加強訪視，人力上也會產生負擔。

此外，也有議員質疑，無預警訪查，為何保母還能主動打電話說孩子確診需延期訪視，制度有漏洞，社會局表示，收托期間若有幼兒或同住家人確診，會有停托疑義，保母主動來電詢問是否需暫時停托，非申請訪視延期。無預警訪視不會告知保母，若因故延期，會擇日再無預警訪視。

另外，議員也質疑，兒盟近兩年拿到北市將近一億標案，北市卻說和兒福不熟社會局表示，有4個委託案、1個補助案，委託管理育兒資源暨培力中心、松山親子館、信義親子館、兒童及少年收出養服務資源中心，及補助家庭支持服務資源布建方案，以上案件皆為延續性方案，委外案件皆公開招標方式進行招標，補助計畫亦公開受理申請。

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