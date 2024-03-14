虐童案未在30天提檢討 衛福部：接獲通報時童已死亡
兒盟收出養業務遭暫停
待收養的男童遭保母凌虐致死，引發公憤。衛福部昨緊急補破網，宣布無限期暫停兒福聯盟收出養業務，並緊急修改重大兒虐防治小組計畫，把保母（家外）施虐納入檢討對象。外界質疑，該重大兒虐事件發生於去年十二月，為何最近媒體揭露後，才召開檢討會議？衛福部次長李麗芬回應，「接獲通知時，兒童已經死亡，全案進入司法檢調程序，才沒開檢討會」。
社工批衛福部怠忽職守
台北市社工職業工會嚴厲譴責衛福部，依照規定，衛福部應於重大兒虐事件發生卅天內完成調查報告，但衛福部遲至前天才緊急召開會議，檢討兒少安置、收出養及居家托育制度不全，怠忽職守，反而讓第一線社工承擔社會罵名，責任全由一人扛。
對此，李麗芬解釋，若遇重大兒虐案件，衛福部將立即舉行檢討會議，地方政府確實通報本案，但通報時兒童已經死亡，全案進入司法檢調程序，社會局配合調查，因此，未產出檢討報告。
北市社局反映未獲回覆
台北市社會局也發文指控，曾向衛福部反映此事，但保護司卻回覆「不符開案標準」。此外，男童於去年十二月廿四日死亡，該局曾於去年十二月廿七日詢問衛福部「是否召開重大兒虐檢討會議？」但當時社家署表示，尚在研議，如有必要，再行通知，但至今未接獲回覆。
薛瑞元：地方應主動調查
對此，衛福部長薛瑞元昨晚回應，「面對重大兒虐事件，地方政府應主動舉行檢討會議，進行行政調查，不是等中央叫他們做才做」。
保護司司長張秀鴛指出，該案件發生於去年十二月廿四日，隔日衛福部從社福網絡接獲通報，台北市社會局廿八、廿九日曾詢問「是否舉行重大兒虐檢討會議？」但現行「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」規定，重大兒虐事件檢討範圍以家內施暴為主，行為人包括，父母、監護人及實際照顧之人，至於兒少親屬、保母、教保員等則排除在外。但該規定條文並未明確將保母排除在外。
保護司：防兒虐擴及家外
該兒虐致死事件引發關注，保護司將修正計畫，孩童遭受虐待重傷或致死，屬於重大兒虐，施暴行為人將擴及至「任何人」，保護司聚焦於家內兒虐，家外兒虐則由地方政府負責，需於三天內產出檢討報告送至衛福部，由保護司與衛福部社家署開會檢視，會議結束後兩周，需完成調查報告。
衛福部周五舉行檢討會議，雙北社會局代表與會，兒盟需提檢討報告。李麗芬表示，已要求兒盟檢討社工服務流程、查核機制，即起停止兒童收出養媒合服務，已進入媒合程序的兒童，則請居住地或戶籍地縣市政府加強訪視。兒盟資源服務處品牌經理王定正表示，待收到公文，明天與衛福部開會確認暫停收出養服務後，會進一步擬定因應措施。
衛福部要求從嚴審查全日托保母資格，增加訪視頻率，新北市社會局允諾從每年四次訪視增至六次，台北市跟進。
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