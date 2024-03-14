北市議員批未檢討虐童案 新北：努力建構安全網

新北市府社會局今晚表示，對於兒虐致死案件感到悲痛不捨，會更努力建構綿密的安全網絡，也感謝台北市議員關心兒虐案。

1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發譁然，接獲男童外婆等人陳情的國民黨籍台北市議員陳炳甫今天開記者會說，相關單位橫向聯繫不足才釀憾事，現行制度有問題，新北市府事後還在推卸責任。

市府社會局晚間表示，感謝陳炳甫對兒少安全的關心，對於孩子的逝去，感到悲痛不捨。面對事件，一定會努力讓整個社會安全網絡更綿密。

新北社會局表示，此案從受虐兒童的母親向中心尋求協助開始，就全程陪伴祖母的家庭，包含提供奶粉、尿布等資源，並額外提供生活扶助金。

社會局副局長許秀能晚間告訴中央社記者，在意外事件發生後，社會局全程陪伴祖母，並提供喪葬、法律扶助等協助。面對憾事，市府會不斷反思、積極面對事件，並逐一檢視，不論在程序或過程，都要做得更多、更到位，以保障兒少生命安全。

新北社會局12日也曾發表聲明表示，男童母親在孕期中就向社會局與兒福聯盟聯繫諮詢，並在產下男童後與兒福聯盟簽出養合約，男童也已進入兒福聯盟照顧體系；但事後母親失聯，導致兒福聯盟出養程序無法繼續，兒盟才連繫新北社福中心與阿嬤，並接回男童。

社會局表示，接回男童後，新北社工有與阿嬤討論男童照顧及權益問題，所以在阿嬤同意取得監護權後，由新北社工陪同阿嬤向法院聲請改定監護；而阿嬤因有扶養困難，社福中心協助申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月新台幣7000元扶助金，及奶粉、尿布等資源，協助男童受完整照顧。