社工過來人 「後悔當初沒堅持抱一下女嬰」

男童遭保母殘酷虐死，震驚全國。財團法人台灣陽光真愛青少年關懷協會執行長許素芬表示，虐童通常都會掩飾，第一線的社工員若太年輕或經驗不足，通常很難發現。本報資料照

男童遭保母虐死案震驚社會，財團法人台灣陽光真愛青少年關懷協會執行長許素芬說，虐童通常都會設法掩飾，五年前台南發生一歲多女嬰遭虐死案，社工先前訪視時，家人刻意讓女嬰穿上漂亮外套並拒絕社工抱，事後社工大哭自責「若堅持抱一下」或許可救女嬰一命。

許素芬說，要培養敏感度夠且能獨當一面，可以當機立斷發現異狀的社工並不容易，尤其第一線的社工若太年輕或經驗不足，施虐者若刻意隱瞞，往往很難察覺異狀。

許素芬舉五年前台南發生一歲六個月大的女童疑遭家人集體虐待致死案為例，她說，當時社工也有定期訪視，案發前社工訪視女嬰時，女嬰的奶奶抱著穿上漂亮外套的女嬰讓社工看，社工要求抱女嬰卻被拒絕，當時社工雖心中有點疑惑，但因女嬰家人的拒絕也未堅持，後來傳出憾事，令這名社工自責大哭，後悔當初沒有堅持抱一下女嬰，或許可以察覺異狀。