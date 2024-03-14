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3歲以下待出養童205人

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

男童遭保母凌虐致死，衛福部坦承，幼兒專責醫師制度漏接該名孩童，原因在於社政、衛政兩大系統整合不良，後者並未收到高風險家庭幼兒名單，無法為幼兒安排專責醫師。衛福部醫事司昨天緊急要求地方社會局著手造冊，初步統計，待出養、年紀三歲以下孩童共二○五人，脆弱家庭人數則有三千餘人，預計一周內盤點完畢。

該男童為新北市社會局登記在案的社安網「脆弱家庭」服務個案，卻不在幼兒專責醫師制度照護體系，引發批評。衛福部社家署長簡慧娟表示，社政、衛政服務體系應共同努力，才能做好服務轉銜。

幼兒專責醫師制度設立初衷為提升幼兒健康，找出社會安全網高風險潛在黑數，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，自去年十一月一日以後出生的新生兒均有一名幼兒專責醫師，照護至滿三歲；至於脆弱家庭幼兒、待出養的小朋友屬於「指定收案」對象，在社政機構造冊後，交由衛政單位派案。

劉玉菁坦承，衛政單位若接獲社政單位派案須求，就必須指派專責醫師，由於社政、衛政銜接不夠緊密，才導致該名男童未分配到專責醫師。

保母 虐童 衛福部

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兒虐破網 3歲以下待出養童205人未納幼兒專責醫師計畫

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