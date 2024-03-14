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賴清德幫社工發聲 籲注意比例原則

聯合報／ 政治中心記者／台北報導

針對虐童致死案，副總統賴清德昨天表示，面對這樣的不幸事件，無論是地方或中央政府，都責無旁貸。圖／聯合報系資料照
針對虐童致死案，副總統賴清德昨天表示，面對這樣的不幸事件，無論是地方或中央政府，都責無旁貸。圖／聯合報系資料照

總統當選人、副總統賴清德昨天替社工發聲。他表示，面對不幸事件，無論地方或中央政府都責無旁貸，基層社工人員是社會安全網的第一線，承受非常重要也沉重的責任，希望執法單位在偵辦過程中應注意比例原則，盼事件過後，不會讓辛勤助人的社會工作者因此被澆熄了志業的火花，而是能更加獲得國人認同與尊重。

賴清德表示，當得知手無寸鐵的幼童遭受如此對待，他和大家同樣心痛不已，「讓孩子能在安全環境下健康成長是政府的責任」，蔡英文總統針對此案同樣感到痛心，並且高度關切。關於業務權責單位間，通報、訪視及照護人員管理不足，中央政府主管機關將全力協助後續檢討、落實，務使地方相關單位從速改善。前天行政部門已召開專案會議針對制度面問題通盤檢討。

保母 社工 虐童 賴清德

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虐童案為社工發聲 賴清德：執法單位應注意比例原則

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