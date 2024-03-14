新聞分析／冷血的社福機制 喚不回小生命

衛福部次長李麗芬昨天表示，台北市社會局有依規定通報，但通報時孩童剴剴（化名）已經身亡，社政體系配合檢警調查，才未循重大兒虐事件處理程序，在30天內產出調查報告。記者曾吉松／攝影

待出養男童遭冷血保母凌虐致死一案，揭露社會安全網諸多缺失。事件發生在去年，衛福部遲至日前才召開檢討會議，著手檢討兒虐防治、送出養制度及居家保母資格把關，明顯怠忽職守，而理由竟是「通報時個案已經死亡，全案進入司法檢調程序。」如無殯葬業者揭露男童屍體慘狀，引發眾怒，主責單位恐怕仍是裝聾作啞，不思改進。

社安網破洞百出，衛福部最該受到譴責，對於北市社會局質疑中央不作為、不回應，部長薛瑞元還能理直氣壯回說「地方政府應主動舉行檢討會議，進行行政調查，不是等中央叫他們做才做。」高姿態的推諉卸責，令人嘆為觀止。

現行「衛生福利部重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」規定，施暴者需為家內人，至於家外的保母、照護員，則不在檢討範圍。但該規定僅界定「兒少因遭受父母、監護人或其他實際照顧之人重大虐待事件」，並未明確排除保母，衛福部的說法也顯有卸責之嫌。

至於薛瑞元引以為傲的幼兒專責醫師制度，也是作半套，衛福部未能有效連結地方社政及衛政等單位，導致男童未有專責醫師。遭媒體點出此社安網漏洞後，醫事司居然也能發布「澄清稿」，昧於事實。

而該男童由新北市社會局轉介出養，進入兒福聯盟系統，在等待出養階段，轉入北市社會局轄管的保母系統。在此案例中，除了兒盟有負責出養的社工訪視外，台北市尚有負責督導保母的社工系統，以及新北市負責兒童權益的社工系統理應也要發揮功能，顯然雙北市政府未盡監督責任、媒合資源，也難辭其咎。

至於眾矢之的兒福聯盟，身為全國資源最多、捐款最多的兒童社福團體，卻疏於監督，董事長林志嘉要社工「勇敢出來面對」，將責任推給第一線社工，社群平台數萬人留言痛罵責難，揚言不再捐款，這也是剛好而已。

檢調單位也需檢討，這次典型跟著媒體辦案，事件爆發迄今已近三個月，除了陸續拘提犯嫌劉姓保母姊妹，毫無動靜，直到新聞爆出後，前天突然傳喚陳姓社工，還上演手銬秀，讓該社工成為獵巫對象，不僅無助於釐清真相，讓原本缺工的社福界更是雪上加霜。

中央主管機關、地方社政單位、資源豐沛的ＮＧＯ團體等顯然各環節都出了問題，才會導致這齣悲劇，必須痛定思痛，積極補破網，才能讓失靈的社福機制回到正軌。