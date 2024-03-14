聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／北檢遇事甩鍋 基層警心寒

聯合報／ 記者李奕昕陳金松

1歲童慘遭保母虐死，案發二個多月扯出社工涉入，昨遭檢警約談，警察拿著檢察官拘票拘人，卻因「上銬」畫面引發軒然大波。 記者黃義書／攝影
1歲童慘遭保母虐死，案發二個多月扯出社工涉入，昨遭檢警約談，警察拿著檢察官拘票拘人，卻因「上銬」畫面引發軒然大波。 記者黃義書／攝影

一歲男童疑遭保母姊妹虐死，案發二個多月扯出社工涉入；警察拿著檢察官拘票拘人，卻因「上銬」畫面引發軒然大波。警界高層認錯、帶隊警官申誡處分，簽發拘票的台北地檢署卻甩得一乾二淨，「檢警一體」遇到事立刻「檢警分家」，檢方算哪門子偵查主體。

男童早在去年十二月廿四日送醫前死亡，相關事證認定遭虐，檢方今年一月九日、二月廿六日分別拘提劉姓保母及其胞妹聲押獲准，前天才簽發拘票拘提陳姓女社工。

案發七十多天，檢方羈押兩名犯嫌時日不短，照理已對全案蒐證完備，陳姓女社工並非直接動手虐死男童的犯嫌，傳喚到案即可，為何大動作簽拘票抓人？若擔心湮滅證據，事隔已久恐早已滅串證完成，外界質疑「輿論炸鍋」才執行並非全無道理，檢方對事件發展難道完全沒責任？豈是一句「警方審酌現場狀況而定」和「偵查不公開」可以卸責？

爭議事件同一天，高雄地檢署指揮高雄警方拘提「蘇丹紅風暴」主嫌李彥廷，警方因未提示拘票「正本」，李到案法官認定違法逮捕當庭釋放，雄檢火速力挺警察，強調警方是依檢察官指揮拘提，檢警逮捕並無違法，法官裁定與實務做法不符，深感遺憾。

同樣是社會矚目案件，同樣是檢察官指揮抓人，台北地檢署面對警方拘提上銬移送爭議，一副「和我無關」的甩鍋心態，能叫基層警察不心寒嗎？

台灣媒體競爭激烈，獵巫習以為常，政府部門看輿論做事無可厚非，但虐童案手法凶殘，案子卻拖得遲緩，直到輿論炸鍋，檢察官才「大夢初醒」發現社工涉案，大陣仗拘提、卅萬元重保，不是做秀就是怠忽職守。

手銬事件引發人權爭議，警方確應好好檢討，嚴守執法分際。不過，依據刑事訴訟法，檢察官是犯罪偵查主體，有膽發拘票拘女社工，出事又避之唯恐不及，還大言不慚「偵查不公開」，這樣的檢方辦案模式，不值一哂。

保母 檢察官 社工 虐童 警察

延伸閱讀

北檢：是否用戒具 警審酌決定

虐童案涉案社工上銬解送爭議被民團點名 北檢回應了

影／遭疑虐童案雙北甩鍋中央 侯友宜：反思建構社會安全網

影／被質疑保母虐嬰事件雙北想甩鍋中央 侯友宜回應了

相關新聞

虐童案未在30天提檢討 衛福部：接獲通報時童已死亡

待收養的男童遭保母凌虐致死，引發公憤。衛福部昨緊急補破網，宣布無限期暫停兒福聯盟收出養業務，並緊急修改重大兒虐防治小組計畫，把保母（家外）施虐納入檢討對象。外界質疑，該重大兒虐事件發生於去年十二月，為何最近媒體揭露後，才召開檢討會議？衛福部次長李麗芬回應，「接獲通知時，兒童已經死亡，全案進入司法檢調程序，才沒開檢討會」。

社工上銬…民團炸鍋 逾百團體轟傷害專業、人權

檢警偵辦一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死案，拘提兒福聯盟陳姓女社工上銬移送，畫面透過媒體傳播震驚各界，不但民間司改會等一四四...

新聞分析／冷血的社福機制 喚不回小生命

待出養男童遭冷血保母凌虐致死一案，揭露社會安全網諸多缺失。事件發生在去年，衛福部遲至日前才召開檢討會議，著手檢討兒虐防治...

虐童案保母家境遭媒體起底 傳家族擁房產總價破億

台北市1歲男童受虐案，傳出劉姓保母家境富裕，丈夫軍職退伍後經營海釣船事業，又轉型經營娛樂船，家中有3棟房產，預估總價破億...

新聞眼／北檢遇事甩鍋 基層警心寒

一歲男童疑遭保母姊妹虐死，案發二個多月扯出社工涉入；警察拿著檢察官拘票拘人，卻因「上銬」畫面引發軒然大波。警界高層認錯、...

社工過來人 「後悔當初沒堅持抱一下女嬰」

男童遭保母虐死案震驚社會，財團法人台灣陽光真愛青少年關懷協會執行長許素芬說，虐童通常都會設法掩飾，五年前台南發生一歲多女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。