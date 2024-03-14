男童虐死案究責未設專責醫師 新北：中央無流程

中央社／ 新北13日電

新北市議會民進黨團質疑中央實施幼兒專責醫師制度，遭保母虐死男童未納入指定收案對象；新北市社會局今天晚間表示，中央並沒有明確的轉介規定或流程，地方無所適從。

男童遭保母虐死案引發社會關切，衛福部日前表示，幼兒專責醫師制度於民國109年推動時，即請縣市政府衛生局將社會局所提供脆弱家庭3歲以下幼兒名單，納入指定收案對象，派案給專責醫師，定期關心個案健康與發育情況，不屬於社安網；但經查詢，系統中沒有此案名單。

新北市議會民進黨團幹事長廖宜琨指出，依照衛福部的資訊，新北市及台北市衛生局並未收到社會局將虐童案件列入指定收案名單，顯示社會局與衛生局部門間溝通協調不足，呼籲政府應加強機構間的溝通協調，確保專責醫師制度有效落實，以更好保護幼兒安全與健康。

社會局表示，中央在專責醫師制度上並沒有明確的轉介規定或流程，地方無所適從。所有投入社會工作的人員更是在乎並努力接住每一個需要幫助的生命，想方設法完善現有的機制。

社會局表示，若中央討論修法，社會局也會積極配合。面對憾事，社會局會不斷的反思、積極面對事件，並且檢視相關程序與所有網絡合作，一起做更多、更到位，保障兒少生命安全。

衛生局表示，衛福部自109年推出「幼兒專責醫師」試辦計畫，擇定6縣市小規模試辦，110年至111年逐步擴大10縣市，112年起全台納入。

衛生局表示，新北市自112年5月才納入「幼兒專責醫師」計畫，繼而進行相關佈建及講習等工作，但截至今年2月，已累計有134家合約醫療院所、250名專責醫師，共有1萬3035幼兒接受服務。

衛生局表示，依中央112年計畫指定收案對象為包含經國民健康署「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」收案者，及其他經中央主管機關或地方衛生局列為指定收案條件的兒童，主要是著重健康上的醫療關懷，113年預計再擴大新增納入「低出生體重」及「社安網」幼兒，但中央仍未公告113年執行方式可供地方政府遵從執行。

衛生局強調，照護每一名幼兒健康長大政府單位責無旁貸，更應積極精進改善，新北市會持續配合中央計畫，強化連結衛政與社政，以指定收案方式將高風險及脆弱家庭幼兒納入專責醫師計畫，提供幼兒全方位的健康管理與初級照護。

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