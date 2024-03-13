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涉虐童案社工遭肉搜上銬 新北社工師公會嘆「諷刺」：應譴責施暴加害人

中央社／ 新北13日電

新北市社工師公會今天表示，兒虐致死案應大力譴責施虐暴行加害人，檢視是否有足夠的資源與支持。但社工卻遭肉搜、孤單地被上銬，情何以堪；會讓社工懷疑是否持續艱辛風險路。本報資料照
新北市社工師公會今天表示，兒虐致死案應大力譴責施虐暴行加害人，檢視是否有足夠的資源與支持。但社工卻遭肉搜、孤單地被上銬，情何以堪；會讓社工懷疑是否持續艱辛風險路。本報資料照
新北市社工師公會今天表示，兒虐致死案應大力譴責施虐暴行加害人，檢視是否有足夠的資源與支持。但社工卻遭肉搜、孤單地被上銬，情何以堪；會讓社工懷疑是否持續艱辛風險路。

台北市發生劉姓保母涉嫌與妹妹凌虐男童致死，女社工為此遭警方上銬調查，並被網路肉搜。

新北市社會工作師公會理事長張紀薇下午接受中央社記者電訪表示，心痛生命的消逝，對第一線社工被上銬肉搜，感覺諷刺與難過。網路許多人自詡正義熱血，成為兒童保護專家，讓許多社工灰心。

張紀薇說，兒虐致死應譴責施暴加害人，但每次事件被檢討的都是社工或社工制度，以為增加訪視頻率、增加社工人力、與專業敏感度，社會就會平安。

她說，沒有1名社工願意看見自己服務的孩子生命隕落。社工養成訓練很珍貴，社會安全網還包括警政、鄰里、醫療等共同攜手。社工服務弱勢，機構要承傳危機辨識能力，才能學訓考用合一，不能讓社工成為機構內的弱勢。

新北市1名執行兒童保護的資深社工，接受中央社訪問表示，家庭關係複雜，不是社工努力個案就不會出事；曾有社工每週訪視6天，最終仍發生兒虐。她說，「家庭有太多不可控制因素，社工只能盡力」。

對社工遭上銬，受訪社工說，感到同悲。但出事時，所有專家、組織沒有力挺社工，卻推給社工個人，教授指責當初教導的社工系學生，並未檢討系統性的問題，壓力全在社工，這些才是澆熄第一線熱血的因素。

民進黨新北市議員黃淑君告訴中央社記者，新北社工面臨高壓環境，雙北有大量社工需求，卻不同工、不同酬；新北案量更多，待遇更少，行政作業無法喘息。她要求補強社會安全網，社會局首先應接住社工天使的心靈，給予後端處遇資源。

社會局長李美珍今天在市政會議感謝警方在社工執行家暴、性侵害、兒少暴力案訪視時，保護人身安全。

社會局表示，以法律與心理諮商服務社工，並關注人身安全，給予防身配備與津貼；對不同程度的高風險業務，也可支領風險工作費。

保母 社工 虐童 風險

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