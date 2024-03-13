虐死幼童的保母在想什麼？醫揭4點扭曲心態：滿足變態慾望

1歲男童遭凌虐致死案震驚社會，引發各界高度關注，社會安全網的議題一時之間再次被推上風口浪尖，然而在激憤的民聲之下，還有多少受虐兒童被掩藏在黑暗裡，等待著救贖的希望？重症科醫師黃軒在臉書發文剖析成年人為何容易有虐童行為的4大可能因素，以及6項預防措施。

黃軒於臉書的貼文指出，平均每天有36名兒童受虐，而根據長庚之前的研究發現，「兒虐發生頻率與疫情相關」，國內外許多研究也顯示兒童受虐率與失業率有著密切關聯，「如果推估台灣兒少人口有360萬人來計算的話，疫情的失業率上升1個百分比，隔年就會多增加2500位受虐兒童」。

黃軒分析出4點成年人可能造成虐童案的心理因素：

第1點「發洩壓力」，當孩童的照護員（父母、教師、看護人），因為工作和生活上的壓力無法適當宣洩，可能會將自己的壓力轉嫁到幼兒身上。

第2點「情緒勒索」，有些成年人可能因為無法有效管控情緒與慾望，而對周遭的親友進行情緒勒索，這些失控的行為就可能促成虐待兒童的暴行在不知不覺中被埋下引爆點。

第3點「扭曲成就」，一部分成人可能因為處於社會或家庭地位的下層，在面對相較之下更弱小的兒童時，就會感到自己強大，從而獲得心理上的慰藉。

第4點「滿足變態」，由於經濟貧困、生活變更、社會壓力等，某些人可能會出現人格障礙或性變態等心理問題，嚴重者恐導致虐待兒童，其行為可能是他們試圖滿足變態心理的方式之一。

黃軒也提及預防虐童的議題涉及是多面向的，「不會只有一個方面或方向弄好，虐童案件就變少」，但有6個方向可以著重加強——

第1點「 提升公眾意識」，透過教育和媒體宣傳，提高社會對虐童問題的認識。

第2點「專業人員培訓」，為教師、社工、醫護人員等專業人士，提供識別虐兒個案和處理虐兒個案的培訓。

第3點「學校資源支援」，確保學校有足夠的資源和訓練有素的社工，以識別和介入虐兒個案。

第4點「家庭支援計劃」，提供家庭訪問服務，幫助家長建立正面的育兒技巧和應對策略。

第5點「法律與政策」，制定和執行保護兒童的法律，包括禁止暴力懲罰和強制舉報虐兒個案的機制。

第6點「社區網絡支持」，建立強大的社區支援網絡，為家庭和兒童提供必要的服務和幫助。

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