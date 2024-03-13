憂遇到虐兒保母 家長建議看孩子「1舉動」最準：不會騙人

一名媽媽好奇，除了裝監視器，有什麼其他方法能檢視保母是否有好好照顧孩子，她不能接受孩子被虐，於是想問問網友們的建議。示意圖／ingimage 1歲男童剴剴（化名）遭保母凌虐致死，引起社會公憤。一名媽媽好奇，除了裝監視器，該如何檢視保母是否有好好照顧孩子，她不能接受孩子被虐，但想不到其他方法，於是想問問網友們的建議。

一名家長在PTT「女孩版」發文，她請了保母照顧孩子，工作內容為餵小孩吃飯、喝水、陪玩及教學…等等，問保母是否有餵孩子吃飯，對方都表示有，再問了孩子為何受傷，對方也說是自己跌倒，於是想問問「要怎麼合理檢視保母是否有好好照顧？」，她不能接受小孩被虐待，一次都不行，目前除了裝監視器，她想不到其他可以檢視的方法。此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「只好每隔幾天探視，如有拒絕馬上報警」、「三天探視，兩天視訊，一天Line回覆」、「有受傷一次就要注意了，輕傷也一樣。如果受傷同時又極度排斥保母，差不多可以不要再把小孩送過去了。真相不重要，就直接說小孩不適應不再給她顧了」、「帶去醫院做評鑑，一個月一次，缺一次就報警啊」、「不要給帶24小時，至少晚上要帶回家」、「寶寶手冊那些評估都可以檢視，醫療人員檢查孩子身體也不會有什麼問題。社工就負責監督帶去醫院就好了」、「怕被虐我們都自己帶，太可怕了」。

有網友建議，「不要帶24小時，每天接回家自己洗澡，還有看小孩表情最不會騙，別說自己的小孩了，我找保母參觀了四個，光看保母與小孩互動就知道這個可不可以」、「看小孩交給保母的表情啊，最不會騙人」、「其實小孩不對都看得出來，精神狀況、食慾、情緒等等」、「小孩會講話就花時間陪玩陪聊天，小孩自己會講」。