「小家庭照護量能不足」醫看虐童警訊 未來依賴這件事跑不掉
一歲男童遭保母狠虐致死震驚社會，外界關注社安網及托育照護問題。北市立聯醫中興院區醫師姜冠宇認為，未來會有很多小家庭照護量能不足，會很依賴托嬰托育，甚至有些更弱勢的家庭更需要社工的評估和媒合安全資源。
姜冠宇在臉書發文表示，人類社會本來就會有邪惡和殘暴的風險存在，這件事確實是悲劇中的悲劇，過失的真相還是應該交給司法調查，但希望這個社會能給第一線社工更多的鼓勵。
他認為，第一線社工面對的人，是面對社會結構的工作，沒那麼簡單。「他們的辛苦，我在醫院都看得到。」
姜冠宇說，社工面對林林總總的需求，無論合理或不合理，都需要更多的支持，讓他們多一份用心與警覺，而不是只當作一份領薪水的工作在做，才能真正接住每個當下無助的生命。
姜冠宇也說，自己真的很痛心，希望這個小生命能給社會一點啟發，「我們做的給的都還遠遠不夠。」
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