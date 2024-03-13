男童遇害 他嘆：惡保母有日積月累的狡猾 社工不是金田一或柯南

社工陳怡宏認為每個想要對孩子不利的照顧者都是天生的演員，在社工面前極盡地溫良恭儉讓，「他們有日積月累出來的狡猾」，但多數善良的社工不是金田一或柯南。此為示意圖，與文章所指保母無關。 圖／Ingimage

台北市1歲男童剴剴（化名）去年底遭兒福聯盟轉介的劉姓保母凌虐身亡，兒盟陳姓女社工涉嫌偽造探訪紀錄，協助隱匿幼童受虐資訊，被依偽造文書等罪30萬交保。該起案件讓社工陳怡宏於昨(12)日在臉書曝光社工的日常和職業心情。

陳怡宏表示，1歲男童剴剴遭虐致死案，引起社會關注媒合保母的機構及社工，讓他回憶起職涯的過往，也曾經用盡一切力氣想保好一名嬰兒，明明從出生起拉高訪視及電訪頻率，孩子出生那天也跟著兒保社工一起接孩子出院返家，但結果孩子還是走了，不禁感嘆：「社工再怎麼盡力，也比不上照顧者在某個時間突然對孩子的惡意與蓄意」。

他並指出目前安置離開原生家庭的孩童，在執行上有其困難處。因為去機構化，讓育幼院的床位一減再減，寄養家庭也日漸減少，下一步便是只能尋求保母安置，但這樣會變得「像是在賭博」、「永遠都不知道眼前的保母是不是善良無害的」，又因為每個個案的時間都已經很緊迫，「找不到人照顧，難不成要社工帶回家自己照顧嗎」？

陳怡宏並透露「訪視」保母還被保母「覺得很不舒服」，因為社會上多數的保母都是善良且專業的，但這麼不討喜的角色，社工還是得承擔，「因為你永遠不知道哪天會遇到像新聞一樣帶著惡意的照顧者出現」，他並認為只要是兒少領域的社工，總有一天都會遇到虐童案，「這次不會是第一件，也不會是最後一件」。

他分析社工與惡保母之間的角色關係，認為每個想要對孩子不利的照顧者都是天生的演員，在社工面前極盡地溫良恭儉讓，展現是全天下最優質的照顧者特質，「他們有日積月累出來的狡猾」，但多數善良的社工不是金田一或柯南，每次的訪視最多也僅是1至2小時，「這麼短的時間，要看穿一個人深藏的惡意，不是那麼的容易，那是需要許多透過長時間工作經驗與專業的累積」，他認為這次的個案因為不知道訪視現場的情況，但電腦都有Bug了，更何況是人，只要是人的工作就不可能有完美的。

陳怡宏認為，關於虐童案每每在有重大案情時才會受到社會關注，但日常裡這些被拋在後面的弱勢族群的孩子，大家都裝得視若無睹，就社工層面而言，他也坦言，這幾年願意投入社工領域的人越來越少，願意進到兒少領域的社工是更少，因為「有功無賞、打破要賠的工作環境」使然，但社工不等於志工，需要合理的待遇養活背後的家庭。

關於這起案件，陳怡宏感嘆地說，無法理解社會想要宣洩情緒的對象是社工，「明明就是保母的問題」，社工其實都想保護好自己手上無以數計的每個兒少，但努力守護了數以千計、數以萬計的兒少，「只要有一個特例的挫敗案例出現，社工就該是被譴責的對象」、「社工們曾經共同努力守護數以萬計的孩子，但死掉一個孩子，這一刻，我們就成了別人口中的屠夫」。