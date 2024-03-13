男童虐死案燒到社工 呂秋遠最怕一罪刑成立：會失望又憤怒

近日1歲10個月的男童剴剴遭劉姓保母姊妹虐待致死的新聞，引起全國譁然，除了對劉氏姊妹的謾罵以外，怒火也延燒到了負責該案的陳姓社工身上，昨（12）日下午，檢方大動作前往社工住家、兒福聯盟，查扣該社工手機、電腦、訪視表等等資料後將社工帶回偵訊。

針對此事件，知名律師呂秋遠於臉書發文感嘆，指如果陳姓社工偽造文書的罪名成立，真的會使人感到非常憤怒與難過。

呂秋遠於臉書表示，依照目前揭露的事實來看，除非社工明知且有意讓凌虐的情況發生，否則過失致死的罪名加諸在她身上並不是很適當。然而呂秋遠說，最讓人擔心的是「偽造文書」的罪刑，如果成立的話，代表陳社工在業務上文書登載不實，沒去訪視，卻在文書上謊稱自己有去，如果真相是這樣，真的會讓人憤怒與難過。

呂秋遠稱自己身為社工系老師，他深切的希望這件事不要發生，寧願社工因為疏失而沒有發現被虐的情況，也不願意看到社工是故意記載不實的事項，「那太讓人失望與難過了」。

呂秋遠指出如果陳女真的偽造文書，那是否也戳破了社工的工作量有多麼超載，「尤其是文書量，已經達到社工必須偽造文書讓自己好過一點的地步」，又或者是這個社工本不應該是社工？無論是哪種情況，呂秋遠心痛發聲表示自己都不樂見。

文末他也針對檢方上銬陳姓社工一事表達不滿，「無論如何，上述的罪名，就算成立，也不應該對社工上銬，這不是一個合理合法的移送方式」。