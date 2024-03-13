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社工被上銬起底 作家嘆：燒女巫後 毀掉的是敬業社工的雄心

聯合新聞網／ 綜合報導

兒福聯盟陳姓女社工疑偽造探訪記錄交保30萬元。陳女走出法警室時，見大批媒體包圍，立即用外套包頭，在親友護送下「蒙面」離去。記者張宏業／攝影
兒福聯盟陳姓女社工疑偽造探訪記錄交保30萬元。陳女走出法警室時，見大批媒體包圍，立即用外套包頭，在親友護送下「蒙面」離去。記者張宏業／攝影

台北市1歲男童剴剴（化名）去年12月底遭兒福聯盟轉介的劉姓保母凌虐身亡，台北地檢署昨（12）日搜索兒福聯盟，約談陳姓女社工，檢方提訊在押的劉姓保母姊妹後，認為陳女疑偽造探訪紀錄，協助隱匿幼童受虐資訊，依偽造文書等罪命陳女30萬交保。該起事件震驚台灣社工領域，臉書粉專「台灣社工資訊交流團」在昨天PO文哀悼表示「113.03.12」是「社工集體創傷日」，作家阿九也在「台灣社工資訊交流團」PO文一小時後，於臉書感嘆，這是社會在面臨意外事件時的「燒毀女巫」現象，社工害怕下一個被燒的人就是自己。

社工領域的作家阿九於臉書「阿九的狗屁倒灶」中表示，以為我們已經很進步了，結果卻還是跟中世紀一樣在「燒毀女巫」。包括該名涉案的社工具台大社工系畢業的背景及求學歷程、日常照片都被挖出流傳在網路上，讓他質疑：「直接施虐的保母不去問責，把砲口對準社工？​」並說：「施虐的人是誰？兇手才是真的做了慘絕人寰的事情。」他表示目前訪視造假紀錄仍在偵查中，竟被一堆人說得斬釘截鐵。

阿九更說，因為社工的手「張太開，又疏又漏」，社會安全網抓人上銬，只是在補網。他認為這起事件的重點還是在未來如何防範類似事件再度發生。「提高社工的訪視頻率、注意案量是否超負荷，聘僱足夠的社工來減輕案量，提供更高品質的監督與服務」，文末並表示，燒掉一個女巫不能解決問題，更何況，「你確定這個女巫應該燒」？

阿九認為，檢視、究責社工圈，只會讓大家不敢繼續當社工，「以為我們不會害怕成為另外一個女巫嗎？」、「多害怕下一個被燒的人是我們」、「一個月訪視一次，兩個禮拜訪視一次，又甚至天天訪視。下班後，如果發生什麼事情，是不是也會算在我們頭上？」。猶如中世紀的以為燒死女巫，村莊就能太平，但這把火燒掉的可能是其他更多兢兢業業社工的雄心，「我們的價值，隨著烈火，也化成熊熊火焰的燃料」。

有些網友見文後仍質疑社工是否因為疏漏錯失了通報救人的黃金時機，有人認為：「負責的個案突然死亡，這麼明顯的傷痕，醫院會通報兒虐，但是負責的社工都不知情？為什麼12月死亡，現在才被審訊？兒福機構在幹嘛，讓兇手法外逍遙3個多月，都沒有報警？不要說這個社工無辜，無辜的只有小孩！」，阿九對此則回覆表示：「當然，最無辜的還是受害者，也就是手無縛雞之力的小孩。社工的責任目前還在調查中，畢竟我們不真的參與事件本身，很難知道實情」。

許多人也認為社會的處境已是非常艱難，「社工上銬還拍照真的太誇張了，難道社工長期的過勞、案量過大、薪資過低，這些問題政府都不用負責嗎？」、「搞到大家沒社工，社會就崩解了！」，許多網友也將審理的核心問題指向為何12月死亡，現在才審訊一事，認為「地檢署就是輿論辦案！好意思今天把社工轉被告！怎麼輿論沒燒起來的時候你覺得社工沒涉嫌重大？」。

保母 社工 虐童

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