虐童案警方帶回社工上銬 北市工會提4質疑

中央社／ 台北13日電

1歲多男童遭虐死案，警方帶回陳姓社工釐清訪查紀錄。台北市社會工作人員職業工會質疑上銬的正當性與比例原則、呼籲保障隱私、勿將責任全推給社工，主管機關應有擔當。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間約談劉女到案，訊後依虐童致死、傷害致死、違反兒少法等罪嫌聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。

此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。

北市社會工作人員職業工會在臉書上發表聲明，首先表示，警方上銬是否具正當性與符合比例原則，根據警察職權行使法第20條第1項規定，以及執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法第6條及第7條，警方上銬是否具正當性及符合比例原則，本案社工是否有攻擊、自傷或抗拒之行為，甚至手銬戒具的注意要點規定應注意避免使用戒具遭他人攝錄影。

工會表示，若該社工均已配合調查，警方有何正當理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝，對警方違反相關規定將社工上銬及供媒體拍攝的行為表示嚴正抗議。

工會並呼籲媒體自律，應保障社工當事人隱私，本案目前已進入司法程序，不應未審先判。針對眾多媒體及民眾暴露社工個人隱私，包含姓名、照片、家庭背景以及學經歷，恐影響本案社工人身安全，呼籲媒體及社會大眾自律，並且請勿轉發。

工會指出，根據兒盟員工表示，大批媒體整天在兒盟辦公室守候，造成工作人員嚴重的心理壓力，且已影響日常工作程序。呼籲媒體朋友還給兒盟員工一個正常的工作空間。

工會並要求兒盟董事長，不要把責任全丟到社工身上，兒盟董事長要求本案社工「應勇敢面對社會、配合司法調查」但這是社工一個人的責任嗎？社工執行業務過程，皆受到機構督導指揮監督，身為機構的最高負責人更是責無旁貸，不該所有責任都由本案社工一人承擔。

工會表示，此回應造成各界人心惶惶，擔憂未來機構遇到重大事件時，是否只會把第一線社工推出去面對社會輿論與咎責。

工會並質疑主管機關的責任在哪，為何全由社工一人扛，強力譴責主責主管機關衛生福利部，依「社政單位兒少保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序」規定，應於重大兒虐事件發生30天內完成調查報告。

工會質疑，衛福部在3月新聞報導延燒後，才緊急召開會議檢討兒少安置、收出養及居家托育制度不全，未能針對兒少政策缺失做出即時回應；另外，衛生福利部、台北市政府社會局、新北市政府社會局在過程中都未維護社工權益，躲在本案社工後面，讓本案社工面對輿論壓力。直到本案社工被警方上銬，全台社工目睹媒體大肆報導畫面，都已經造成不可抹滅創傷，甚至是可能的社工出走潮，盼主管單位針對可能造成社工集體創傷，提出相關對策。

保母 虐童

延伸閱讀

看她被上銬 工會喊話兒盟董事長：別把責任全丟給社工

保母姊妹虐童致死案 涉案社工30萬交保

保母涉虐死童 民進黨轟北市機制失靈：國民黨只想幫蔣萬安卸責

過失致死？女社工雙手上銬 檢察官親自審訊「是否做假報告」

相關新聞

保母虐童案 專責醫師制度漏接

一歲男童「剴剴」去年底疑遭保母虐死，劉姓保母姊妹遭羈押後，外界質疑兒福聯盟社工訪視及訪視紀錄恐有不實。台北地檢署昨天指揮...

虐童保母是房東…網友PO出疑似事發時影片、男童哭聲不斷惹心疼

劉姓保母姊妹涉嫌虐死一歲小男童案引起社會譁然，有網友在社群軟體貼出一段「疑似剴剴哭聲」的影片，該網友說，當時自己因隔音差...

保母姊妹虐童致死案 涉案社工30萬交保

劉姓保母姊妹涉嫌虐死一歲小男童案，外界質疑兒福聯盟陳姓主責社工偽造訪查紀錄，兒盟回應，相信社工沒有造假。檢方將陳女列為偽...

關鍵證據 外傭錄下虐童影片

台北市政府認證合格保母劉姓婦人被控虐死一歲男童「剴剴」，檢警相驗發現男童四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力嚴重凹陷變...

新聞眼／社安網現漏洞 衛福部要負責

母親入獄，父親行蹤不明，外婆無力撫養，原生家庭處境淒涼的一歲男童委由地方政府轉介兒福聯盟媒合收養家庭，不料卻遭保母凌虐致...

兒盟：出養兒少安置 政府應承擔

男童遭兒盟轉介照顧的保母虐死，社工訪視流程是否有問題受到關注。兒盟資源服務處品牌經理王定正表示，社工前三次訪視都有拍照，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。