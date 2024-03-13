聽新聞
test
0:00 / 0:00

保母虐童案 專責醫師制度漏接

聯合報／ 記者翁至成林琮恩房荷庭葉冠妤周佑政／台北報導

陳姓女社工昨被依偽造文書、過失致死罪移送偵辦。記者翁至成／攝影
陳姓女社工昨被依偽造文書、過失致死罪移送偵辦。記者翁至成／攝影
一歲男童「剴剴」去年底疑遭保母虐死，劉姓保母姊妹遭羈押後，外界質疑兒福聯盟社工訪視及訪視紀錄恐有不實。台北地檢署昨天指揮警方搜索兒盟及陳姓女社工居所，將陳女列為偽造文書及過失致死罪嫌被告，漏夜偵訊後以三十萬交保。

網友怒批兒盟 林志嘉道歉

男童遭虐死事件曝光後，近兩萬名網友憤怒灌爆兒盟臉書，兒盟董事長林志嘉昨天下午舉行記者會致歉，並率兒盟執行長白麗芳等人深深鞠躬，要求社工勇敢配合調查；白麗芳則說，相信社工沒造假。

兒盟道歉 男童剴剴遭虐死，兒盟董事長林志嘉（中）、執行長白麗芳（右）等人鞠躬道歉。記者曾原信／攝影
兒盟道歉 男童剴剴遭虐死，兒盟董事長林志嘉（中）、執行長白麗芳（右）等人鞠躬道歉。記者曾原信／攝影

薛瑞元坦承 防護系統疏失

不少網友昨湧進蔡英文總統臉書留言批評社會安全網破大洞，質疑虐童案罰太輕、總統為何不發言譴責虐兒保母？總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統相當關切並感到痛心，中央政府主管機關將全力協助後續檢討，從速改善。

衛福部長薛瑞元坦承社政單位因不熟悉運作，未將受虐男童納「幼兒專責醫師制度」防護系統，是執行疏失，昨主持專案會議，要求社政單位應將「脆弱家庭、出養孩童、受政府監護孩童」名單彙整給地方，由衛生局安排專責醫師關注孩童身心發展，並及早察覺受虐跡象，他也要求全面清查照顧三歲以下出養兒童保母、加強訪視高危險幼兒族群，強化出養制度安全網。

幼兒專責醫師制度去年十一月一日上路，收案對象以新生兒、幼兒為主，希望減少兒虐事件，迄今登錄在冊○至三歲幼兒有十九萬八千多人，涵蓋率約四成五，涵蓋率偏低主要是高風險兒少族群尚未列入系統性照護體系。依規定，脆弱、高風險家庭幼兒屬「指定收案」對象，由社政單位提供名單給地方衛生局，再由衛生局指定專責醫師照顧，醫事司副司長劉玉菁表示，未來須強化社政、衛政間鏈結，社工也需有足夠敏感度才能避免憾事。

不過，台北市社會局表示，專責醫師制度納入全台新生兒，但對於已出生的幼兒該如何加入系統？弱勢家庭轉介途徑？中央並無明確轉介規定或流程。衛福部已訂於本周五召開「重大社會事件檢討會議」，討論補救措施。

「剴剴」去年由兒盟轉介給保母劉姓女子收托，疑被拔光指甲、雙手反綁睡覺等手法凌虐，去年十二月底身亡，檢警今年初兩波行動拘提劉姓保母與其同住胞妹羈押禁見至今。「剴剴」親友在臉書發文指控社工不讓人探視、造假訪視報告，兒盟前天澄清不實訊息，但檢察官昨指揮警方搜索兒盟釐清。

社工質疑獵巫 批砲口錯亂

據了解，廿九歲陳姓女社工高中時就對社工工作十分有興趣，儘管指考分數能就讀台大法律系，但最後選擇台大社工系就讀，畢業後取得社工資格，擔任社工至今。也是社工「阿九」昨晚在粉專就聲援社工，他質疑，直接施虐的保母不去問責，把砲口對準社工？「我以為我們已經很進步了，但卻還是跟中世紀一樣燒女巫」。

幼兒專責醫師制 哪裡出問題 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
幼兒專責醫師制 哪裡出問題 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

保母 虐童

延伸閱讀

轉介保母虐死嬰挨轟把關不實 兒福聯盟湧退捐潮、電話被打爆

保母虐童案 凌濤：衛福部沒審查機制？點名薛瑞元下台

獨／社安網漏洞！遭虐死1歲男童 未被安排幼兒專責醫師

惡保母虐死1歲童 凌濤批衛福部失能：薛瑞元下台負責

相關新聞

保母虐童案 專責醫師制度漏接

一歲男童「剴剴」去年底疑遭保母虐死，劉姓保母姊妹遭羈押後，外界質疑兒福聯盟社工訪視及訪視紀錄恐有不實。台北地檢署昨天指揮...

保母姊妹虐童致死案 涉案社工30萬交保

劉姓保母姊妹涉嫌虐死一歲小男童案，外界質疑兒福聯盟陳姓主責社工偽造訪查紀錄，兒盟回應，相信社工沒有造假。檢方將陳女列為偽...

關鍵證據 外傭錄下虐童影片

台北市政府認證合格保母劉姓婦人被控虐死一歲男童「剴剴」，檢警相驗發現男童四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力嚴重凹陷變...

新聞眼／社安網現漏洞 衛福部要負責

母親入獄，父親行蹤不明，外婆無力撫養，原生家庭處境淒涼的一歲男童委由地方政府轉介兒福聯盟媒合收養家庭，不料卻遭保母凌虐致...

兒盟：出養兒少安置 ​政府應承擔

男童遭兒盟轉介照顧的保母虐死，社工訪視流程是否有問題受到關注。兒盟資源服務處品牌經理王定正表示，社工前三次訪視都有拍照，...

藍委促加重刑責 點名薛瑞元下台

男童遭保母虐死案震驚社會，在野黨立委紛紛主張修法加重虐童刑責，虐童致死最重處死刑，衛福部長薛瑞元也被點名下台負責。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。