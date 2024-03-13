藍委促加重刑責 點名薛瑞元下台

男童遭保母虐死案震驚社會，在野黨立委紛紛主張修法加重虐童刑責，虐童致死最重處死刑，衛福部長薛瑞元也被點名下台負責。國民黨主席朱立倫昨天表示，民眾感受到看守內閣擺爛心態，但社會安全網、食安不能有一天鬆懈，衛福部不可再逃避責任，法令不足之處，朝野可共同努力解決。

兒福聯盟董事、國民黨立委王育敏臉書昨被灌爆，王育敏表示，已針對社會安全網漏洞及補強措施研擬修法，對兩歲以下幼童沒有足夠能力表達自身狀況應加強社工訪視密度及強度，嚴格掌控社工訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時的採取行動以避免悲劇發生。

國民黨國家政策基金會副執行長凌濤點名薛瑞元下台。國民黨立委廖偉翔說，虐童只能判六個月以上、五年以下徒刑，虐童致死最重判無期徒刑，不符社會期待。他將提案修法，殺害未滿十二歲以下幼童者處死刑、無期徒刑之罪。

【記者沈能元、賴昀岫／台北報導】男童疑遭保母虐待致死案，衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，檢調單位、衛福部應了解保母虐童背後是否有其他原因，並查清之前是否也有其他被虐的孩童黑數，而男童外婆因無力負擔主動請求轉介幫忙，如今勢必相當自責，社福單位應協助其療傷止痛。