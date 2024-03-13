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兒盟：出養兒少安置 ​政府應承擔

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

男童遭兒盟轉介照顧的保母虐死，社工訪視流程是否有問題受到關注。兒盟資源服務處品牌經理王定正表示，社工前三次訪視都有拍照，男童去年九月時額頭瘀傷，保母稱在公園玩耍撞傷，接下來的照片可看出孩子額頭瘀青逐漸縮小，第三次訪視邀保母到社區公園，社工跟孩子玩溜滑梯、蹺蹺板，當時還沒有指甲被拔光、骨折等情況，孩子還能在遊樂園遊玩。

王定正說，原本收出養社工訪視頻率是一個月一次，且未強制社工必須陪同孩子就醫，僅要求保母每月提供就醫單據，醫療費用由兒盟負擔；今年一月得知此事，兒盟立即檢討改善探視流程，孩子從原生家庭交接至保母家時，社工必須在場跟家屬、保母一起檢查孩子身體狀況，孩童到保母家後，社工必須在三天內進行第一次家訪，家訪頻率也縮短至兩周一次，社工必須在孩童就醫時陪診，發現就醫過於頻繁就必須主動追蹤。

王定正表示，兒盟目前收出養案量約一二○案，一名收出養社工平均負責十五到廿案，已在事發後加強家訪頻率，且要求社工每次訪視都必須跟孩子有近距離接觸、觸摸到孩子，觀察孩子身體狀況。若孩子受傷，保母必須回傳照片告知社工，社工也要向督導報告，同時加強社工職業訓練，將兒虐辨識課程列為收出養社工的必須課程。

兒盟執行長白麗芳說，許多出養兒少都有短期安置需求，卻被現行規定排除在安置體系之外，兒盟早就向行政院兒權小組提案盼修正「兒童及少年委託安置作業流程」，主張政府也應承擔出養中兒少安置責任。

保母 虐童

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