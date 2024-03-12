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網友眼尖比對受虐兒照 1個月竟從圓潤身軀變消瘦：社工不覺得奇怪？

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友當起網路柯南，發現1歲男童在還沒給新保母照顧時，仍是健康圓潤的身軀，一個月後竟消瘦，懷疑「難道社工不會覺得很奇怪嗎？」示意圖／ingimage
一名網友當起網路柯南，發現1歲男童在還沒給新保母照顧時，仍是健康圓潤的身軀，一個月後竟消瘦，懷疑「難道社工不會覺得很奇怪嗎？」示意圖／ingimage

日前轟動社會的虐童保母案，引發眾多網友討論，檢討的聲浪不斷，從兒福聯盟社工，以及虐童的保母姐妹，都遭到網友譴責。有位網友則分析遭虐待的1歲男童舊照，發現以前照片「健康又胖胖的」，但才隔1個月，就變瘦、頭髮被剪掉，還多處瘀青，讓他疑惑「社工都不覺得奇怪嗎？」

一名網友當起網路偵探，在PTT發文表示，他看了遭虐待男童的前任保母朋友發文，小孩在2023年9月1日的照片是胖胖的，但才讓新保母照顧，隔一個多月就變瘦了，頭髮被剪掉，還身上瘀青，讓他疑惑「社工就算不去看兒童，看到發來的照片也會覺得怪怪的吧？」接著他指出「12月9日也才過2個月，男童就4顆牙齒掉下來，這樣太扯吧！」

文章曝光後，許多網友認同表示，「照片明明到後面都眼神不對了，真的好可憐瘦成這樣」、「一歲小孩根本無法自救，社工在做什麼呢？搞不好社工是電訪，只問小朋友有沒有事」、「是人力不夠，所以無法關心嗎？只要有眼睛的人，稍微看一下照片就知道有問題了啊，額頭都有瘀青，小孩也明顯消瘦到沒有笑容了」、「台北的規矩難道因為只領月薪3萬，所以就能為所欲為嗎？難道因為社工薪水少，所以孩子死掉沒關係？社工明顯瀆職」、「保母還說磨牙所以牙齒掉，那我女兒應該就都牙齒掉光光了，第一次聽到磨牙可以把四顆牙齒都磨斷，這一看就是騙人的事情，看了眼淚都噴出來了，連看一眼小孩都不肯，是在忙什麼呢？」

也有人回應，「保母真的要判死刑，原本活潑可愛的小孩，怎麼忍心下手？」、「看到小朋友9月還有笑容，想到3個月後竟遭遇這種事情，真的好難過」、「這種保母居然是兒福合約保母，代表兒福根本沒在審」、「社工感覺有問題，但保母最該死，因為保母有心要掩蓋的話，可以讓你看不出」。

保母 兒福聯盟 社工 虐童

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