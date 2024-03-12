保母虐童案 新北增加訪視保母頻率、響應蔣萬安「三方共訪機制」

新北男嬰遭台北保母凌虐致死案震驚社會，新北社會局表示，絕對零容忍該暴力行為，將全力陪伴及協助家屬，未來訪視全日托育保母將從現行一年4次增加為6次，雙北會共同協力與中央、民間單位檢討面對，避免憾事再發生；也同意台北市長蔣萬安的「三方共訪機制」，盼由中央趕緊來訂定相關辦法。

蔣萬安稍早拋出「三方共訪機制」，建議這類情況應該由中央應制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度，避免孩子傷害被隱藏，台北市社會局也要主動把訪視頻率調整成一年6訪。新北社會局副局長許秀能表示，新北也支持這樣的機制，不過要由中央來訂定相關辦法，並將分工分清楚，透過大家一起關心，增加對特殊兒少的保護。

新北社會局說明，在家屬首次到社福中心求助時，就持續提供陪伴服務與連結服務資源，包含尿布奶粉及每月7000元的經濟扶助；對該憾事也十分悲痛，將持續關懷家屬的心理與情緒，提供喪葬以及法律扶助資源，也會為家庭提供心理諮商及相關資源，全力配合司法檢警單位調查。

社會局指出，為避免憾事再發生，未來將提高服務中兒少的訪視頻率及人員的危機敏感度，並建議中央地方一起強化訪視的預警效果。新北目前對保母培力，透過聯繫會報、評鑑、督導訪視、稽查及在職訓練、協力圈分享、居家托育服務中心加強輔導等，且每年考核及掌握。

此外，除每年對日間托育保母2至4次的例行訪視外，對需要加強輔導的保母也增1至4次的訪視，未來對全日托育的保母也會加強訪視，從現行法規的一年4次增加為6次，職訓也會在每年18小時課程中對常發生問題及爭議的面向加強；考核不佳者將加強訪視，及參加特定職訓。