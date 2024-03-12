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涉案保母北市認證合格 北市：加強管控保母心理

聯合報／ 記者洪子凱葉德正李成蔭賴昀岫／連線報導

北市社會局長姚淑文表示，21日將召開專家學者會議檢討相關機制。圖／聯合報系資料照片
北市社會局長姚淑文表示，21日將召開專家學者會議檢討相關機制。圖／聯合報系資料照片
一歲男童去年九月經新北市府協助，經兒福聯盟轉介給台北市府認證的合格保母照顧後，不到四個月卻疑遭虐待而死，民代認為北市府和兒福聯盟有不可推卸的責任，機制明顯出問題。台北市社會局長姚淑文表示，二十一日將開專家學者會議，檢討相關機制，未來會加強管控保母心理狀態，協助排解壓力。

北市社會局說，劉姓保母前年十月取得北市居家托育人員登記，過去無任何刑事或虐童紀錄，發證前曾實地訪查居家安全，都符合規定。北市社會局婦女福利及兒童托育科長粘羽涵說，本案屬較特別個案，但社工在敏感度部分必須加強，過去曾討論對申請者做心理鑑定，考量到心理狀況無法隨時掌握而不了了之。

姚淑文說，北市實際照顧孩童的保母約二千多名，多數保母都專業且優秀，但照顧壓力不小，未來會加強管控保母心理狀態，協助排解壓力，也要研議更精進保母發照、社工敏感度、訪查次數等，並加強訪視父母關注責任較低的個案，避免類似情況再發生。

衛福部社家署已與北市聯繫，了解發生狀況，將與地方政府研議「提高收托二歲以下兒童的訪視密度」與「加強布建社會安全網」等兩大補救重點；保母不得拒絕社工訪視，否則會觸法。

北市議員簡舒培說，接收兒福高風險個案應給更多協助，但目前管理機制跟一般個案相同，未來應建立特殊的審核機制，確保保母身心正常。新北市議員江怡臻說，機構有訪視紀錄，還不只一次，怎沒發現徵兆？中央與地方都要檢討。

保母

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