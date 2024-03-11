台北虐兒案 新北：社工從一開始就積極介入協助

台北市1歲男嬰疑遭虐死案，台北市議員質疑新北市政府未積極了解男嬰狀況。對此，社會局澄清民代的說法不實，社工很盡責，在男嬰家庭求助後，一開始就積極介入協助。

虐兒案男嬰和家屬設籍新北市，國民黨台北市議員陳炳甫說，新北市政府短期間內未積極了解男嬰狀況，使得男嬰在去年9至12月未得到適當關懷，這也是政府社會安全網須檢討之處。

新北市社會局局長李美珍表示，小孩出生後，家人就向社會局樹林鶯歌社福中心求助，社工就積極協助小孩的阿嬤，提供各項服務及訪視，後來還進一步協助阿嬤取得小孩的監護權。

李美珍表示，阿嬤因經濟困難且無力照顧下，於是主動向社會局提出出養申請，社工也協助阿嬤透過中央的收出養平台與13家社福團體連繫，最後也是由阿嬤自行決定，去年9月由兒盟來媒介出養家庭。

她表示，相關訪視由兒盟接手後，樹鶯社福中心社工仍持續和阿嬤連繫，但根據阿嬤向社工的反映，小孩送保母照顧上並無特別的狀況出現。

新北市社會局副局長許秀能表示，民代的說法不實，承辦社工很盡責，在男嬰家庭求助後，一開始就積極介入協助，社局也無強制出養情事，是家屬主動向社福中心求助提出出養需求，社福中心評估後，才提供衛生福利部許可之合法收出養媒合服務機構資訊供家屬參考。

她表示，在兒盟完成媒介收出養家庭前，小孩是由保母照顧，依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第16-18條是由台北市居家服務中心負責訪視；依「兒嬰及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，是由兒盟負責訪視。

她強調，本案依照現行法規收出養由中央衛福部核准的機構進行媒合及相關協助服務，並由該機構社工進行關懷訪視。案發後，新北市政府也在第一時間介入並陪伴家屬，後續將會持續配合檢警調查。