CP值爆棚！一票玩轉台日雙鐵「阿里山林鐵 X 黑部峽谷鐵道」 期間限定互惠開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）與日本黑部峽谷鐵道（簡稱黑鐵）再度攜手，即日起~11/30推出票券互惠專案，臺灣旅客憑阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」及護照，即可免費兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月－貓又」或「宇奈月－笹平」來回車票。台日雙鐵限時優惠準備上線，趕快打開你的旅行地圖，出發！

▲05/03~11/30憑阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」及護照，可免費兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月－貓又」或「宇奈月－笹平」來回車票。 圖：黑部峽谷鐵道株式會社／提供

阿里山林鐵、日本富山 雙雙躍上2025《紐約時報》

2025《紐約時報》最新公布的「全球52個必遊景點」，「阿里山林鐵」為全台唯一入選景點，與日本富山市並列國際觀光焦點。同樣位於富山縣境內的黑部峽谷，則是當地盛夏消暑、入秋賞楓的首選，並曾獲選日本秘境百選之一；而行駛其間的黑部峽谷小火車，可以近距離欣賞令人屏息的壯闊峽谷、黑部川等自然勝景，還能順遊人氣溫泉鄉「宇奈月」，全感官的鐵道療癒之旅，絕對是旅人口袋必收。

▲搭乘黑部峽谷小火車，可近距離欣賞令人屏息的壯闊峽谷、黑部川等勝景。 圖：黑部峽谷鐵道株式會社／提供

跨國鐵道友情的模樣 一票解鎖台日雙鐵

林鐵及文資處王昭堡處長表示，阿里山林業鐵路與日本黑鐵自2013年締結姊妹鐵道，期間除2020年因疫情按下暫停鍵，雙方始終堅持這份跨國情誼，持續推動車票交換活動。為讓臺灣旅客自在暢遊，黑鐵特別開放「免預約兌換」，旅客僅需在發車前30分鐘至宇奈月車站出示已使用的「遊樂區內支線周遊二日券」及中華民國護照，即可兌換黑鐵來回車票，全票換全票、半票換半票，惟不開放10人(含)以上團體兌換。

▲2025黑部峽谷鐵道票券交換活動。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

跟著雪融節奏走 黑鐵調整行駛區段

黑部峽谷四季分明，每年12月起因積雪封山，並於隔年4月、5月雪融後開山。由於今年積雪量較往年豐沛，加上受到去年能登半島地震影響，黑鐵部分路線仍在修復，故今年調整車票兌換路線，分別為05/03~05/09「宇奈月－笹平」、05/10~11/30「宇奈月－貓又」， 相關乘車資訊請至「林鐵及文資處」或「黑部峽谷鐵道株式會社」官網查詢。

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